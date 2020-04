Grünes Licht für Mannheim

Mannheim.Baden-Württemberg erscheint in einem eher unscheinbaren hellblau auf der Deutschlandkarte, Hessen hingegen ist blau-grau eingefärbt, während Rheinland-Pfalz sich durch ein tiefes Dunkelblau von seinen Nachbarn abhebt. Die unterschiedlichen Farbschattierungen geben an, wie viele freie Intensivbetten in den Bundesländern zur Verfügung stehen. Seit kurzem besitzt die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) ein System, mit dem sie die Intensivkapazitäten deutschlandweit überblicken kann. Tabellen und Grafiken stehen online und werden jeden Tag aktualisiert.

„1208 Krankenhausstandorte melden uns ihre Daten, das sind fast 100 Prozent“, sagt DIVI-Präsident Uwe Janssens. Für Gesundheitsämter, Ärzte und die Bevölkerung ist es während der Corona-Pandemie von unschätzbarem Vorteil, zu wissen, in welcher Klinik noch Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen und wo die Kapazitäten erschöpft sind.

In Baden-Württemberg waren am Dienstag 1484 Intensivbetten frei und damit 41 Prozent aller vorhandenen Intensivkapazitäten im Südwesten. In Hessen lag der Wert bei 37 Prozent, in Rheinland-Pfalz bei 45 Prozent. Am besten unter allen 16 Bundesländern schneidet Schleswig-Holstein ab. Dort sind 49 Prozent der Intensivbetten frei.

In ganz Deutschland gibt es über 30 000 Intensivbetten. „Rund 12 600 davon sind derzeit nicht belegt – das sind beispielsweise mehr als doppelt so viele Intensivbetten wie in Italien überhaupt zur Verfügung stehen“, so Janssens. Rund 2900 Patienten, die momentan auf einer deutschen Intensivstation liegen, sind an der Atemwegserkrankung Covid-19 erkrankt.

Wenige Erkrankungen im Norden

Der Blick auf die Deutschlandkarte verdeutlicht, dass die Zahl der Corona-Patienten sehr unterschiedlich verteilt ist. Vor allem im Süden und im Westen der Republik gibt es viele Erkrankungen, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen: in Bayern 759, in Baden Württemberg 491 und in Nordrhein-Westfalen 581. In Mecklenburg-Vorpommern befinden sich dagegen nur sechs Patienten auf einer Intensivstation, in Schleswig-Holstein 33. Wer genau wissen will, welches Krankenhaus bereits an der Grenze seiner Intensivkapazitäten liegt, kann dies auf der Webseite der DIVI nachschauen. Jede Klinik wird aufgelistet, die Intensiv-Betten sind dabei in drei Kategorien gegliedert. Unter „Low-Care“ fallen Plätze, an denen eine Beatmung mit Gesichtsmaske möglich ist, „High-Care“ bezeichnet einen Platz, an dem die Beatmung vollständig von einer Maschine übernommen wird. „Dort kann eine ganz komplexe Intensivmedizin mit sämtlichen Organersatzverfahren gemacht werden“, erklärt Janssens. Die dritte Kategorie, ECMO, ist die aufwendigste Behandlungsart. Dabei wird das Blut der Patienten außerhalb ihres Körpers mit Sauerstoff aufbereitet. „Dieses komplexe Verfahren ist nur wenigen medizinischen Zentren vorbehalten“, so der DIVI-Präsident. Wo ein Corona-Patient behandelt wird, hängt von der Schwere der Erkrankung ab.

Mit einem Ampelsystem geben die Kliniken jeden Tag an, wie sie ihre eigene Situation einschätzen. In der Region Rhein-Neckar ist die Situation entspannt. Am Dienstag dominierten die Farben Grün und Gelb. Beim Universitätsklinikum Mannheim waren alle drei Kategorien mit einem grünen Punkt versehen, was bedeutet, dass es überall verfügbare Plätze gab. Das Klinikum der Stadt Ludwigshafen hatte den Bereich „Low Care“ mit der Farbe Gelb versehen (begrenzte Kapazitäten), die zwei anderen Kategorien erhielten grüne Punkte. Das Uniklinikum Heidelberg gab an, Kapazitäten in allen drei Bereichen zu besitzen.

Dreimal Rot ist selten

Das Mannheimer Diakonissenkrankenhaus behandelt im Moment drei Coronapatienten, jedoch keinen intensivmedizinisch. „Wenn ein Patient beatmungspflichtig ist, wird er auch entsprechend behandelt, dann aber in die Universitätsmedizin verlegt. Im Gegenzug nehmen wir Intensivpatienten von dort auf“, sagt der Ärztliche Direktor Dieter Schilling. Sollte eine große Corona-Welle die Region erfassen, könnten die Intensivkapazitäten des Diakonissenkrankenhauses auf 24 Plätze verdoppelt werden. Ausgelastet waren am Dienstag die „Low-Care“-Behandlungsplätze auf der Intensivstation des Sankt Vincentius Krankenhauses in Speyer. Dass eine Klinik aber alle drei Kategorien auf Rot stelle, sei nur ganz selten der Fall, so Janssens.

