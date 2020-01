Guaidó reist zu Treffen mit Pompeo

Bogotá.Trotz eines Reiseverbots ist der selbst ernannte Interimspräsident und Oppositionsführer Juan Guaidó aus seiner Heimat Venezuela ins Nachbarland Kolumbien gereist. Der kolumbianische Staatschef Iván Duque empfing ihn am Sonntag im Präsidentenpalast Casa de Nariño in Bogotá mit militärischen Ehren. „Wir werden die Unterstützung der Welt festigen, um die Freiheit für Venezuela zu erringen“, schrieb Guaidó nach dem Arbeitstreffen. Duque warf dem venezolanischer Präsidenten Nicloás Maduro vor, terroristische Gruppen zu unterstützen und die Region zu destabilisieren.

Ringen um Macht

Am Montag kam Guaidó am Rande eines regionalen Ministertreffens zum Thema Terrorismus in Bogotá mit US-Außenminister Mike Pompeo zusammen. Die USA und Kolumbien wollen den Druck auf Maduro weiter erhöhen und den sozialistischen Präsidenten zum Rücktritt drängen. Venezuela müsse die Demokratie wieder herstellen und die Herrschaft von Maduro beenden, sagte US-Außenminister Mike Pompeo. Vor Beginn des Treffens begrüßte er Guaidó.

Guaidó hatte sich vor einem Jahr zum Interimspräsidenten erklärt und Staatschef Maduro herausgefordert. Zwar ist Maduro mittlerweile weltweit weitgehend isoliert, allerdings hält er sich mit Hilfe des Militärs an der Macht. Wegen Strafverfahren darf Guaidó das Land eigentlich nicht verlassen. dpa

