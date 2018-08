Günther macht sich unbeliebt

Anzeige

Bouffier: Getrennte Welten

Einer, der es besonders eilig hatte, war Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). CDU und Linkspartei trennten Welten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Deshalb ist das für die Union und erst recht für die CDU Hessen keine Option.“ Günthers Wortmeldungen kann der Chef einer schwarz-grünen Koalition gar nicht gebrauchen, rund zwei Monate vor der hessischen Landtagswahl am 28. Oktober.

Der CSU-Politiker Hans-Peter Friedrich meinte, „Teile der CDU scheinen völlig die politische Orientierung zu verlieren“. In Bayern wird am 14. Oktober gewählt – allerdings ist die CSU einer Koalition mit der Linken gänzlich unverdächtig. Der Chef der CDU-Jugendorganisation, Paul Ziemiak, kündigte an: „Die Junge Union wird alles dafür tun, dass es niemals eine Koalition der Union mit den Linken geben wird. Koalitionen sind nicht nur eine Frage von rechnerischen Mehrheiten, sondern von Grundüberzeugungen.“

Als die Diskussion voll entflammt war, schaltete sich auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ein. „Wir lehnen eine Zusammenarbeit mit Linken und AfD weiterhin klar ab. Es reicht nicht, wenn da der eine oder andere pragmatische Kopf dabei ist.“

Forderung abgeschwächt

Günther, der eine sehr geräuschlos arbeitende Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP führt, wurde offenbar unwohl, er zog sich auf ein entschiedenes „Ja, aber“ zurück. „Eine Koalition mit der Linkspartei lehne ich entschieden ab“, ließ er am späten Samstagnachmittag wissen. Seine Äußerungen hätten sich auf die konkrete Diskussion in der Union für den Fall bezogen, dass nach einer Landtagswahl keine Mehrheiten gegen Linke und AfD möglich seien.

Eine solche Situation sei der CDU vor zwei Jahren in Sachsen-Anhalt knapp erspart geblieben, so Günther. Wegen der Schwäche der SPD insbesondere im Osten sei die Gefahr dieses Szenarios weiter vorhanden. „Hier habe ich Verständnis für die Position von CDU-Politikern, die aufgeschlossen sind für Gespräche über eine inhaltliche Zusammenarbeit in Sachfragen, um Länder nicht unregierbar zu machen“, führte er aus. Die Linke ist in Ostdeutschland stark, war mittlerweile in allen ostdeutschen Bundesländern außer Sachsen schon Teil der Regierung – allerdings nie gemeinsam mit der CDU.

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.08.2018