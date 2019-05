Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist und bleibt sehr wichtig. Aufgrund der Geschichte unseres Landes mit den schrecklichen Jahren der Nazi-Herrschaft wissen wir, wie schnell solche Grundrechte eingeschränkt werden können. Deshalb ist es gut und richtig, dass sie im Grundgesetz eine viel stärkere Stellung haben als damals in der Weimarer Verfassung und in ihrem Wesenskern nicht verändert werden dürfen.

Auch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit sollte weiterhin unumstößlich bleiben. Aber es sollte schon darauf geachtet werden, dass die Art und Weise der Demonstration und die Zielsetzung durch die Rechtsprechung dahin eingegrenzt werden, dass das Recht der nicht beteiligten Bevölkerung stärker berücksichtigt wird. Denn dieses Grundrecht wird heutzutage teilweise so ausgenutzt, dass beim einen oder anderen sicherlich die Toleranzgrenze erreicht ist.

Früher gab es bei uns in Kandel keine Demonstrationen. Im vergangenen Jahr hatten wir dann praktisch jeden Monat eine. Bei fast allen war ich dabei. Und so habe ich erlebt, dass die Toleranzgrenze bei vielen unbeteiligten Bürgern überschritten wird – durch aggressives Demonstrationsverhalten, Angriffe und sogar Beschuldigungen.

Auch bezweifeln viele Menschen in Kandel, dass es bei den Versammlungen noch um die dargelegte Zielsetzung geht. Sie fragen sich, ob die Demonstrationen nicht vielmehr nur der verzweifelte Versuch sind, sich selbst zu profilieren. Darum sollte es zudem besser möglich sein, den Veranstaltungsort einzugrenzen, so dass die Betroffenheit der Bevölkerung nicht so drastisch ist.

Günther Tielebörger ist Bürgermeister der Stadt Kandel. Diese ist im vergangenen Jahr bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil im Dezember 2017 dort ein jugendlicher Asylbewerber ein 15-jähriges Mädchen erstochen hat – und es in der Folge zahlreiche rechtsgerichtete Demonstrationen sowie Gegen-Kundgebungen gab.

