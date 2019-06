Gutachten stützt deutsche Pkw-Maut

Brüssel.Kommt die deutsche Pkw-Maut – oder nicht? Am Dienstag urteilt der Europäische Gerichtshof über eine Klage Österreichs, mit der die geplante Infrastrukturabgabe noch gestoppt werden könnte. Doch dazu müssten sich die Richter über das Gutachten ihres Generalanwaltes hinwegsetzen. Denn der sah im Februar keine Probleme. Wie der aktuelle Stand ist – dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum wehren sich Österreich und weitere Nachbarländer gegen die deutsche Pkw-Maut?

Die geplante Infrastrukturabgabe soll alle Nutzer von deutschen Autobahnen an den Kosten beteiligen. Da die inländischen Pkw-Fahrer aber bereits durch die Kfz-Steuer zur Kasse gebeten werden, plant Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), die deutschen Autobesitzer zu entlasten. Sie bekämen den Maut-Aufkleber also kostenfrei. Darin sehen die Nachbarländer eine Diskriminierung ihrer Fahrer, die durch das EU-Recht verboten ist.

Was hatte der Generalanwalt dazu gesagt?

Nils Wahl, der für dieses Verfahren zuständige Generalanwalt des Europäischen Gerichthofes (EuGH) in Luxemburg, hatte in seinem Gutachten keine Benachteiligung festgestellt. Begründung: Jeder ausländische Autofahrer dürfe an den Kosten für Bau und Betrieb von Autobahnen beteiligt werden. Die dafür anfallenden Kosten seien genauso hoch wie für deutsche Autobesitzer. Eine Erstattung für einheimische Pkw-Halter sei rechtens, da sie sonst einer „unverhältnismäßig hohen Besteuerung“ unterworfen wären.

Das klingt nachvollziehbar. Warum sollte das falsch sein?

Juristen kritisieren, dass der Generalanwalt die beiden Instrumente „Infrastrukturabgabe“ sowie „Kfz-Steuer“ jeweils einzeln betrachtet. Tatsächlich stellt die Bundesregierung aber eine untrennbare Verbindung her, indem sie die deutschen Autofahrer entlastet. Somit bestehe eine indirekte Diskriminierung. Auch die ist laut EU-Recht nicht erlaubt.

Und wie wird das in Brüssel gesehen?

Das Europäische Parlament hat die deutsche Pkw-Maut abgelehnt. Von der Kommission wurden die Pläne allerdings gebilligt. Dort argumentierte man ähnlich wie der Generalanwalt. Das ist jedoch nicht konsequent. Denn eigentlich hatte die Behörde immer für eine entfernungsabhängige Pkw-Maut plädiert, um die zu bestrafen, die viel und oft fahren, und jene zu belohnen, die ihr Auto häufiger stehenlassen.

Können die EuGH-Richter das Gutachten des Generalanwaltes übergehen?

Ja, das ist natürlich möglich, aber selten. In der Mehrzahl der Fälle richtet sich der Hof nach den Empfehlungen seiner Generalanwälte.

Welche Konsequenzen hat das Urteil?

Sollten die Juristen in Luxemburg keine Diskriminierung erkennen, darf die Bundesrepublik ab Herbst 2020 die Pkw-Maut einführen. Allerdings ist dann damit zu rechnen, dass einige Nachbarländer wie Belgien oder die Niederlande, deren Autobahnen bisher ohne Abgabe genutzt werden dürfen, nachziehen. Unterm Strich würde das für jene, die oft über die Grenze fahren, also teurer. Lehnt der Hof die deutsche Pkw-Maut ab, muss die Bundesregierung ihre Pläne umarbeiten – oder aufgeben.

Wie teuer soll die Pkw-Maut denn eigentlich werden?

Grundsätzlich kommen saubere Autos billiger weg als ältere Fahrzeuge, die keine effiziente Abgasreinigung haben. Der bisherige Vorschlag: Eine Jahres-Vignette kostet für deutsche Autofahrer höchstens 130 Euro. Im Einzelnen gilt folgende Berechnung: Für einen Benziner der Euro-Abgasklassen 0, 1, 2 und 3 fallen je angefangene 100 Kubikzentimeter Hubraum 6,50 Euro an (Diesel: 9,50 Euro). In den Euroklassen 4 und 5 sind es zwei Euro beziehungsweise fünf Euro. Für einen Euro-6-Motor werden 1,80 Euro (4,80 Euro) fällig. Wohnmobile kosten 16 Euro je 200 Kilo zulässigem Gesamtgewicht. Für ausländische Pkw-Fahrer gibt es 10-Tages- und Zwei-Monats-Vignetten. Die billigste Variante für zehn Tage schlägt mit 2,50 Euro zu Buche, die teuerste Zwei-Monats-Vignette kostet 50 Euro.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019