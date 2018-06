Gute Gründe

Anzeige

Dennoch: Die Vorteile überwiegen deutlich. Unkomplizierte Schnelltests, die anonym und allein durchgeführt werden können, erreichen Studien zufolge viele Menschen, die zuvor eine Stigmatisierung befürchteten. Das Robert-Koch-Institut in Berlin etwa geht davon aus, dass allein in Deutschland 12 700 Personen mit dem HI-Virus leben, ohne etwas davon zu wissen. Bei rund 90 000 Betroffenen entspricht das einer Quote von 14 Prozent. Die Heimtests könnten daher dazu beitragen, endlich das von der Weltgesundheitsorganisation WHO angestrebte Ziel zu erreichen, wonach 90 Prozent der Betroffenen über ihre HIV-Infektion informiert sein sollten.

Davon würden nicht nur Sexualpartner profitieren. Auch für Betroffene selbst ist Wissen heutzutage die beste Option. Denn je früher sie mit der Behandlung beginnen, desto geringer sind die Schäden, die das Virus in ihrem Körper anrichten kann. Noch viel zu oft erfahren Männer und Frauen erst dann von einer Ansteckung, wenn die Krankheit Aids bei ihnen ausbricht. Die aber ist nach wie vor lebensgefährlich – trotz des medizinischen Fortschritts.

