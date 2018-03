Gute Konjunktur lässt Renten steigen

Anzeige

Wie ist die Rentenanpassung einzuordnen?

Für West-Rentner handelt es sich um die zweithöchste Rentenanhebung der vergangenen zwei Jahrzehnte. Nur im Jahr 2016 war das Plus mit 4,25 Prozent größer. Im Osten ist es im gleichen Betrachtungszeitraum die vierthöchste Rentenanhebung. Am stärksten fiel dort das Plus ebenfalls im Jahr 2016 aus. Damals bekamen die Rentner in den neuen Ländern 5,95 Prozent mehr Geld. Zwischen 2004 und 2006 mussten die Senioren in Ost und West allerdings auch schon drei Nullrunden in Folge hinnehmen.

Wann wird das Rentenrecht vereinheitlicht?

Nach einem in der vergangenen Wahlperiode verabschiedeten Gesetz sollen die Ost-West-Unterschiede zwischen 2018 und Ende 2024 vollständig abgebaut werden. Dies bedeutet eine schrittweise Anhebung des Rentenwertes Ost auf Westniveau. Im Gegenzug wird die rechnerische Höherbewertung der im Schnitt immer noch niedrigeren Ost-Löhne abgeschafft. Von diesem Mechanismus profitieren die heutigen Rentner in den neuen Ländern. Den Nachteil haben die heutigen Beschäftigten im Osten.

Welchen Einfluss haben die Löhne?

Steigen die durchschnittlichen Löhne und Gehälter, folgen die Renten. Für den umgekehrten Fall sind im Gesetz aber Rentensenkungen ausgeschlossen. Im Extremfall könnte es also nur zu weiteren Nullrunden kommen. Für die aktuelle Rentenerhöhung werden Lohnsteigerungen von 2,93 Prozent in den alten und 3,06 Prozent in den neuen Bundesländern zugrunde gelegt.

