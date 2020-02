Gute Reputation sichert Sozialdemokraten den Sieg

Mannheim.Die SPD hat ihre Hochburg in Hamburg verteidigt – trotz Verlusten. Dahinter folgen die Grünen, die ihr bestes Ergebnis außerhalb von Baden-Württemberg erzielt haben. Erfolgsrezept der beiden Regierungsparteien: überzeugende Senatsarbeit, Sachkompetenz und Top-Werte beim Parteiansehen, analysiert die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen.

Entschieden wurde die Wahl demnach als erstes von Hansestadt-Inhalten: Für 71 Prozent der von der Forschungsgruppe Befragten war die Politik im Stadtstaat ausschlaggebend. Das Hick-Hack der Bundes-CDU nach der gescheiterten Regierungsbildung in Thüringen spielte aber ebenfalls eine Rolle für das historisch schlechte Ergebnis der Union. Auch den Stimmverlust der FDP begründet die Forschungsgruppe Wahlen mit den Ereignissen in Thüringen.

Mit SPD-Spitzenkandidaten Peter Tschentscher wurde die „Bürgerschaftswahl einmal mehr auch zu einer Bürgermeisterwahl“, schreiben die Mannheimer Wahlforscher. Auch das habe zum Erfolg der Sozialdemokraten geführt. 79 Prozent bescheinigen dem Bürgermeister gute Arbeit. Er erreicht auf einer Skala von -5 bis +5, wobei -5 die schlechteste und +5 die beste Bewertung ist, ein Wert von 2,7. Damit erreicht er genauso selten gute Werte wie der ehemalige Bürgermeister Olaf Scholz. Auch die Partei genießt in Hamburg – im Vergleich zum Rest von Deutschland – ein hohes Ansehen: Sie erreicht „überragende“ 2,5. 80 Prozent der von dem Forschungsinstitut Befragten sagen, die SPD passt generell „am besten zu Hamburg“. „In keinem Bundesland hat eine Partei mehr Reputation, wobei die Befragten klar differenzieren: Die Bundes-SPD wird mit 1,0 (2015: 2,0) von den Hamburgern weit weniger positiv bewertet.“

Auch die Grünen genießen hohes Ansehen der Bürger mit sehr guten Werten von 1,8, ihre Spitzenkandidatin, Katharina Fegebank, wird aber nicht so gut bewertet wie Tschentscher (1,7). Dementsprechend sprechen sich 57 Prozent für den 54-Jährigen als Bürgermeister aus. Fegebank sehen nur 27 Prozent auf dem Posten.

Somit wählten die Hamburger laut Forscher Kontinuität bei der Regierung – jedoch mit mehr grünen Inhalten. 61 Prozent fänden demnach eine Neuauflage von Rot-grün gut.

Bei der CDU kommt neben dem gesunkenen Ansehen der Bundespartei ein generell sehr niedriges Ansehen der Partei in der Hansestadt hinzu. Außerdem ist laut Wahlforschern der nicht konkurrenzfähige Kandidat Marcus Weinberg Grund für das schlechte Abschneiden.

Auch mit ihren Inhalten konnte die Partei nicht punkten: Bei dem wichtigen Thema Verkehr setzen nur 13 Prozent auf CDU-Politik, hingegen 36 Prozent auf die Grünen und 24 auf die SPD. Auch bei den Themen Wohnungsmarkt und Bildung waren die Wähler mit den Inhalten der Sozialdemokraten zufriedener als von den Konservativen. Nur für elf Prozent stehen die Christdemokraten für moderne Großstadtpolitik.

Erfolg von AfD hat Grenzen

Die Hamburger FDP wird von den Befragten kritisch gesehen und das eh schon schlechte Ansehen der AfD in dem Stadtstaat ist nochmals gesunken. Dementsprechend schaffte es die AfD auch nicht ins Parlament. Die FDP musste am Sonntagabend noch bangen. Die Ergebnisse der AfD zeigen laut Forschern, dass der Erfolg der AfD klare Grenzen hat – zumindest in einer weltoffenen Großstadt wie Hamburg.

