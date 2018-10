Guttenberg sauer auf Merkel

Berlin.Die Woche der Wahrheit endet in gespenstischer Routine. Guido Westerwelle trifft in Tallinn die Kollegen Außenminister aus Estland, Lettland und Litauen, Kanzlerin Angela Merkel besucht den Feuerwehrverband in Leipzig, CSU-Chef Horst Seehofer fährt zum Stadtjubiläum nach Waldkraiburg - und in Berlin, wo sich der Abstand zwischen zwei Koalitionskrisen mittlerweile nur noch in Nanometern messen

...