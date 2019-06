„Haben genug Geduld gezeigt“

Teheran.Die Zeit für die Rettung des Wiener Atomabkommens von 2015 wird nach den Worten des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani knapp. „Wir haben nach dem Ausstieg der USA aus dem Deal schon genug Geduld gezeigt, und die Lage ist nun extrem heikel“, sagte Ruhani am Montag bei einem Treffen mit dem neuen französischen Botschafter in Teheran. Noch hätten die verbliebenen Vertragspartner – China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland – Zeit, das Abkommen zu retten. „Aber die Zeit wird knapp“, so der Präsident. Das von ihm gestellte Ultimatum läuft am 7. Juli ab.

Der Iran bereitet nach Angaben seiner Atombehörde einen weiteren Teilausstieg aus dem Wiener Atomabkommen von 2015 vor. „In der zweiten Phase des Teilausstiegs sind wir umgehend bereit, Uran höher als die im Atomdeal festgesetzte Obergrenze von 3,67 Prozent anzureichern“, sagte der Sprecher der iranischen Atomorganisation, Behrus Kamalwandi, am Montag in Arak. Nach Angaben von Kamalwandi hat der Iran bereits im vergangenen Monat mit der ersten Phase des Teilausstiegs begonnen. Dabei hält sich der Iran nicht mehr an die Vereinbarung, maximal 300 Kilogramm bis auf 3,67 Prozent angereichertes Uran und 130 Tonnen Schwerwasser im Land zu behalten und den Rest ins Ausland zu schicken oder zu verkaufen. „Bis zum 27. Juni werden wir bei Uran die 300-Kilogramm-Grenze überschreiten“, sagte der Sprecher, beim Schwerwasser werde die Produktion (130 Tonnen) in den nächsten zweieinhalb Monaten getoppt.

Maas warnt vor Bruch

Bundesaußenminister Heiko Maas hat den Iran eindringlich vor einem Bruch des internationalen Atomabkommens gewarnt. „Eine einseitige Reduzierung der eigenen Verpflichtungen werden wir sicherlich nicht akzeptieren“, sagte der SPD-Politiker am Montag nach Beratungen bei einem EU-Außenministertreffen in Luxemburg. Alle Seiten seien dazu aufgefordert, sich an ihre Verpflichtungen zu halten. Nur dann habe das Atomabkommen eine Zukunft. dpa

