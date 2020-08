Hackerangriff auf Fuhrpark

Berlin.Hacker haben einen Cyberangriff auf die Servicegesellschaft für den Fuhrpark der Bundeswehr und den Fahrdienst des Bundestags verübt. „In der vergangenen Woche gab es einen Angriff eines noch nicht identifizierten Externen auf das IT-Netz des Unternehmens“, teilte das Verteidigungsministerium mit. Der Vorfall sei dem Ministerium am 13. August gemeldet worden. Zuerst hatte die „Bild am Sonntag“ berichtet. Die BW-Fuhrpark Service GmbH (BwFPS) ist ein bundeseigenes Unternehmen und übernimmt den Fahrdienst für das Parlament und Politiker.

Alle Netzverbindungen nach außen und in Richtung der Kunden – Verteidigungsministerium, Bundeswehr, Bundestag – seien „unmittelbar gekappt“ worden, so das Ministerium. „Außerdem hat die Geschäftsführung ein Unternehmen eingeschaltet, das auf die Analyse und Behebung von Schäden bei Vorfällen dieser Art spezialisiert ist.“

Im vergangenen Jahr gab es der „Bild am Sonntag“ zufolge 142 000 Chauffeurfahrten für die Abgeordneten. Das Unternehmen habe den Bundestag am Freitag über den Angriff informiert. Damit könnten die Angreifer sensible Daten wie private Wohnadressen von Bundestagsabgeordneten erbeutet haben. dpa

