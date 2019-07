Härter als die Männer

Angela Merkel macht ihr Ding – egal, was die Männer sagen. Ob die Kanzlerin sitzt oder steht, spielt keine Rolle. Das hat inzwischen auch die Boulevardpresse gemerkt. Merkels politische Freundinnen Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer haben mit ihrer Hilfe wichtige Jobs bekommen, obwohl die Kanzlerin sich als bekennende Nicht-Feministin sieht. Von der Leyen wird EU-Kommissionschefin, und AKK übernimmt deren alten Posten. Die linke Zeitung „taz“ jubelt, weil das Verteidigungsministerium in Frauenhand bleibt. Auf Kosten des schwächelnden Geschlechts, das sich mit der Gleichberechtigung schwertut.

Hinterzimmer-Deals

Mag deshalb bei den Männern der Aufschrei noch so groß sein, Merkel beweist auch im 14. Jahr ihrer Kanzlerschaft, dass sie es mit jedem (und natürlich auch jeder) aufnehmen kann. Und dabei mehr Härte als die meisten männlichen Möchtegerne an den Tag legt. Jedenfalls waren die vielen politischen Nachrufe auf Merkel verfrüht. Kein Wunder, dass sie sich am Freitag bei ihrer Sommerpressekonferenz aufgeräumt, teilweise sogar humorvoll gab.

Allerdings müssten Merkels Deals selbst bei Anhängern des Feminismus einen Nachgeschmack haben. Denn die Personalgeschichten wurden wie früher in den Hinterzimmern eingefädelt. Obwohl Merkel den CDU-Vorsitz aufgegeben hat, hat ihre Autorität nicht gelitten. Sie glaubt, dass AKK die bessere Kanzlerkandidatin wäre. Und als Regierungschefin hat sie diesmal offen Partei ergriffen – gegen Gesundheitsminister Jens Spahn. Merkel konnte ihre Favoritinnen durchsetzen. Widerstand? Fehlanzeige. Wie auch, es gab ja in der CDU gar keine Diskussion. Alles wurde oben beschlossen.

Von wegen Transparenz

Dass Parteichefin Kramp-Karrenbauer es sich anders überlegt hat und doch am Kabinettstisch sitzen will, ist nachvollziehbar. Sie hat es als Merkels Nachfolgerin an der CDU-Spitze nicht verstanden, Punkte zu sammeln, und ist – siehe Politbarometer – so unbeliebt wie die Herren Christian Lindner oder Markus Söder.

Nur: AKK wollte die CDU reformieren, für mehr Dialog und Transparenz sorgen. Letztendlich hat sie sich davon, als es jetzt um ihre eigene Karriere ging, verabschiedet. Sie will unbedingt Kanzlerin werden. Und wird wahrscheinlich, so meint es von der Leyen, jetzt mehr Zeit im Verteidigungsministerium als in der Parteizentrale verbringen. Gut, dass die Wähler da das letzte Wort haben – und nicht weibliche oder männliche Parteistrategen.

