„Häufig herrscht ein Westblick“

Schwante/Berlin.SPD und CDU wollen mit Blick auf die drei wichtigen Landtagswahlen in Ostdeutschland den Bürgern mit einer Art „Agenda Ost“ neue Perspektiven aufzeigen. „Wir haben immer noch die Situation, dass die Ostdeutschen länger arbeiten und weniger Geld bekommen, dass sich die Lebensleistung der Ostdeutschen in der Rente nicht ausreichend niederschlägt“, sagte SPD-Vizechefin und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, bei einem Treffen der Ost-SPD im brandenburgischen Schwante. Die SPD, aber auch die CDU wollen heute jeweils eigene Konzepte beschließen, die sich für neue Arbeitsplätze und mehr Rentengerechtigkeit in den ostdeutschen Bundesländern einsetzen.

Der geschärfte Fokus dürfte auch eine Antwort auf die möglichen Wahlerfolge der AfD bei der Europawahl und den Wahlen in Sachsen, Brandenburg (beide 1. September) und Thüringen (27. Oktober) sein.

Allerdings regiert mit Angela Merkel seit 2005 eine CDU-Politikerin als Kanzlerin, weshalb die ernüchternde Bilanz wie eine Selbstkritik wirkt. „Viele Regionen Ostdeutschlands haben mit Abwanderung und Überalterung zu kämpfen. Im Lohngefüge und bei den Renteneinkommen bestehen Unterschiede fort“, lautet die kritische Bilanz in dem CDU-Papier, das heute beschlossen werden soll und dessen Entwurf der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Stärkung ländlicher Regionen

Die CDU will unter anderem Forschungsschwerpunkte zur künstlichen Intelligenz im Osten ansiedeln und das Mobilfunknetz und die Internetabdeckung stark verbessern. Zudem sollen Investitionen in wohnortnahe Kindergärten und Schulen, die Absicherung medizinischer und pflegerischer Dienste, ein bedarfsgerechter Nahverkehr und eine bessere Anbindung an den Bahn-Fernverkehr ländliche Regionen stärken.

Ähnliches schwebt der SPD vor, die mit der Union in Berlin in der großen Koalition zusammenregiert. „Wir brauchen einen nachweisbaren ,Vorsprung Ost’ auf wichtigen Zukunftsfeldern, der uns von anderen Regionen positiv abhebt“, heißt es in einem Papier der Ost-SPD, das die Grundlage für die SPD-Beratungen heute bildet.

„Häufig herrscht in der Bundespolitik und auch in der SPD ein Westblick.“ Die Ost-SPD fordert eine Rente, die insbesondere die Biografien der ostdeutschen Bürger berücksichtigt. Es soll einen Gerechtigkeitsfonds für diejenigen mit Nachteilen bei der Rentenüberleitung nach der Wende geben. Schwesig verlangt eine schnellere Angleichung der Renten in Ost und West. „Wir kriegen es kaum einem erklärt, warum diese Rentenangleichung erst 2025 kommt, 35 Jahre nach der deutschen Einheit“, sagte sie.

Die Ostdeutschen müssen nach Ansicht der Ost-SPD stärker in Führungsetagen vertreten sein. „Es ist nötig, dass der Osten im gleichen Maße repräsentiert ist in Entscheidungsgremien, in Behörden, in der Wirtschaft wie der Westen“, sagte Familienministerin Franziska Giffey. Nur zwei Prozent in Vorständen großer Unternehmen seien Ostdeutsche. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee verlangte, „dass Einrichtungen, die neu geschaffen werden sollen, zunächst und ausnahmslos nach Ostdeutschland kommen“. Die Sozialdemokraten halten zudem eine Infrastrukturoffensive für schnelles Internet im Osten für nötig.

„Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse rief die Ostdeutschen zu mehr Selbstbewusstsein auf. „Es gibt eine viel zu negative Selbstwahrnehmung“, sagte der ehemalige DDR-Bürgerrechtler. Die Ostdeutschen dürften sich nicht immer „als Abgehängte, als Zweitklassige, als Gedemütigte empfinden“.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019