Hamas warnt Israel

Tel Aviv.Der militärische Arm der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas hat Israel scharf vor möglichen Annexionen im besetzten Westjordanland gewarnt. Ein Sprecher der Kassam-Brigaden sagte in einem am Donnerstag in sozialen Medien veröffentlichten Video, der bewaffnete palästinensische Widerstand betrachte eine Annexionsentscheidung als Kriegserklärung: „Der bewaffnete Widerstand wird der redliche und loyale Wächter sein, um unser Volk zu verteidigen.“ Wie die Hamas mitteilte, beriet ihr Chef Ismail Hanija am Telefon mit dem UN-Nahostbeauftragten Nikolaj Mladenow über die Lage. Hanija bekräftigte demnach darin die Ablehnung der israelischen Pläne.

Israel könnte am Mittwoch im Einklang mit einem Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump mit der Annexion von Gebieten im Westjordanland sowie des strategisch wichtigen Jordantals beginnen. Die Palästinenser lehnen den Plan entschieden ab. Aus ihrer Sicht bevorzugt er Israel.

UN-Generalsekretär António Guterres hat Israel aufgerufen, von dem Vorhaben abzusehen. Die EU und Deutschland stufen eine Annexion als Verstoß gegen internationales Recht ein. Israel sieht darin hingegen keinen Rechtsbruch. dpa

