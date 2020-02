Hamburg: SPD und Grüne vorn

Hamburg/Mannheim.Nach dem Eklat um die von CDU, aber vor allem auch von der AfD unterstützte Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten müssen die Liberalen bei der Wahl am Sonntag in Hamburg um den Einzug in die Bürgerschaft bangen. Die CDU ist nach der dem Tabubruch folgenden Rückzugsankündigung ihrer Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer mit Führungsfragen beschäftigt und steuert an der Elbe nach dem am Donnerstag veröffentlichte ZDF-Politbarometer „Extra“ der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen auf ein historisch schlechtes Ergebnis zu (siehe Grafik). Der Projektion zufolge käme sie nur auf zwölf Prozent.

SPD und Grüne liegen deutlich vorn. Die beiden Parteien sagten am Donnerstag ihre abschließenden Wahlkampfveranstaltungen wegen der Gewalttat in Hanau ab. Bei der Frage, wen die Hamburger lieber als Regierungschef hätten, verfügt Amtsinhaber Peter Tschentscher (SPD) mit 57 Prozent über einen klaren Vorsprung vor seiner Herausforderin Katharina Fegebank (Grüne), die auf 27 Prozent kommt. An diesem Sonntag sind rund 1,3 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, eine neue Bürgerschaft zu wählen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020