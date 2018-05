Hamburg sperrt den Diesel aus

Anzeige

Hamburg.Diesel-Fahrverbote schweben wie ein Damoklesschwert über jeder deutschen Stadt, in der die Schadstoffgrenzwerte der Luft regelmäßig überschritten werden. Der juristische Druck auf die Kommunen steigt. Als erste Stadt zeigt Hamburg dreckigen Dieseln jetzt die Rote Karte. In der Hansestadt treten ab Ende kommender Woche bundesweit erstmals Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in Kraft. Hamburg will damit die Stickoxidbelastung an zwei besonders belasteten Straßenabschnitten senken. Doch die Maßnahme ist umstritten, weil ein Ausweichen der betroffenen Fahrzeuge in die umliegenden Straßen befürchtet wird. Was man sonst noch alles zu den Hamburger Fahrverboten wissen muss:

Welchen Fahrzeugen wird die Durchfahrt verboten?

Die Durchfahrtsbeschränkungen – im Hamburger Senat meidet man das Wort Fahrverbot – gilt ab Donnerstag kommender Woche für alle Dieselfahrzeuge, die nicht die Abgasnorm Euro-6 erfüllen. Während sie auf der einen Straße sowohl ältere Diesel-Pkw als auch Lkw betrifft, dürfen auf dem zweiten Straßenabschnitt Pkw weiter unabhängig von ihrer Schadstoffklasse fahren. Nur Lkw müssen dort draußen bleiben.

Wo gilt sonst noch das Fahrverbot in der Hansestadt?

Im Stadtteil Altona-Nord auf einem rund 580 Meter langen Abschnitt der Max-Brauer-Allee und für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen auf 1,6 Kilometern der Stresemannstraße. Beide Straßen sind dicht bebaut und an beiden finden sich auch Messstationen, die die Luftqualität überwachen und dort seit Jahren Stickoxidbelastungen über dem Grenzwert ausweisen. Die Stresemannstraße ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Hamburg und wird stark vom Schwerlastverkehr frequentiert.