Nach der Glitzermetropole Singapur nun also Hanoi: Der zweite Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un geht diese Woche in Vietnams Hauptstadt über die Bühne. Wieder ist es ein einigermaßen neutrales Gebiet. Sowohl die Vereinigten Staaten als auch Nordkorea unterhalten zu dem kommunistischen Staat in Südostasien gute Beziehungen.

Für Nordkorea ist die „Sozialistische Republik Vietnam“ quasi ein Bruderstaat. Für die USA sind gute Kontakte aber keineswegs selbstverständlich. Vor einem halben Jahrhundert gingen auf Hanoi noch US-Bomben nieder. Die USA waren damals mit der südvietnamesischen Regierung in Saigon verbündet, dem heutigen Ho-Chi-Minh-Stadt. Inzwischen hat sich das Verhältnis zwischen beiden Ländern normalisiert.

An den Vietnam-Krieg (1955-1964) erinnert im Stadtbild Hanois nicht mehr viel. Seit Vietnams wirtschaftlicher Öffnung und dem daraus entstandenen Boom hat sich die Hauptstadt enorm verändert. Amerikanische Touristen gehören zum Alltag. Bilder des übergroßen Revolutionärs Ho Chi Minh (1890-1969) sind allerdings noch allgegenwärtig – ebenso wie Tausende Straßenküchen und Millionen Mopeds. dpa

