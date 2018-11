Harbarth wechselt nach Karlsruhe

Berlin/Karlsruhe.Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth wechselt als voraussichtlicher Nachfolger von Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle ans Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe. Der Bundestag wählte gestern in Berlin den 46 Jahre alten Anwalt in den Ersten Senat des höchsten deutschen Gerichts. Dort soll Harbarth auf Vizegerichtspräsident Ferdinand Kirchhof folgen, der mit 68 Jahren die Altersgrenze erreicht hat. Der amtierende Vizepräsident rückt üblicherweise an die Spitze des Gerichts nach. Voßkuhles Amtszeit endet im Jahr 2020.

Wegen der komplizierten Wahlvorschriften wählte der Bundestag Harbarth gestern zunächst nur zum Verfassungsrichter. Über die Vizepräsidentschaft hat der Bundesrat zu entscheiden. Dort soll heute abgestimmt werden. Harbarths Wahl dürfte Formsache sein. CDU/CSU, die diesmal einen Kandidaten vorschlagen durften, hatten sich im Vorfeld mit SPD, Grünen und FDP auf diese Personalie verständigt.

Seine Ernennungsurkunde erhält Harbarth von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Abgeordnete hatte vor der Abstimmung seine Mitgliedschaft im Wahlausschuss für die vom Bundestag zu berufenden Richter des Bundesverfassungsgerichts niedergelegt.

Nur eine Amtszeit von zwölf Jahren

Einmal im Amt, entscheiden die 16 Verfassungsrichter völlig unabhängig und ohne parteipolitische Bindung. Ihre Amtszeit dauert zwölf Jahre, eine Wiederwahl ist ausgeschlossen. Damit könnte Harbarth als Nachfolger Voßkuhles das Gericht ein Jahrzehnt lang prägen. Der Präsident des Verfassungsgerichts ist protokollarisch der fünfte Mann im Staat.

Harbarth sitzt seit 2009 für den Wahlkreis Rhein-Neckar im Bundestag. Der dreifache Familienvater ist seit März Honorarprofessor an der Universität Heidelberg. Zuvor war er dort seit 2004 ehrenamtlicher Lehrbeauftragter. Für ein Gespräch mit dieser Zeitung stand Harbarth nach seiner Wahl nicht zur Verfügung. Kritik an seiner Nominierung kam vom deutschen Juristinnenverband, der gern eine Frau auf diesem Posten gesehen hätte, und von Interessenvertretern der Homosexuellen, die seine ablehnende Haltung zur „Ehe für alle“ monierten. Zudem spielten im Vorfeld seine vergleichsweise hohen Nebeneinkünfte eine Rolle. Sie stammen im Wesentlichen aus seiner Tätigkeit als Partner der Rechtsanwaltssozietät Schilling, Zutt & Anschütz in Mannheim.

An Harbarths Stelle soll Nina Warken ins Parlament nachrücken, die das Mandat nach eigenen Angaben annehmen würde. Die Tauberbischofsheimerin saß bereits von 2013 bis 2017 für den Neckar-Odenwald-Kreis im Bundestag. Die 39-jährige Juristin war unter anderem als Mitglied im Innenausschuss und als Obfrau im NSA-Untersuchungsausschuss tätig. Warken ist verheiratet und dreifache Mutter. (mit dpa)

