Harte Kritik an Salomon

Freiburg/Stuttgart.„Das war eine Persönlichkeitswahl und Folge der lokalen Gegebenheiten“, sagt Grünen-Landeschefin Sandra Detzer über die bittere Wahlschlappe ihres Parteifreundes Dieter Salomon bei der Freiburger OB-Wahl am Sonntag. Mit Grün-Schwarz auf Landesebene habe das nichts zu tun. Doch eine Lehre will Detzer aus dem Verlust der Öko-Hauptstadt doch ziehen: „Wir Grüne tun gut daran, unsere Werte und Inhalte auch sichtbar unserer Politik voranzustellen.“

Nicht wenige in der Partei finden, dass auch Winfried Kretschmann in seiner Arbeit als Regierungschef in Sachen grünes Profil durchaus Nachholbedarf hat. Beim Parteitag am Wochenende haben das einzelne Delegierte auch offen gesagt. „Ich hätte mir von dir, lieber Winfried, ein Machtwort gewünscht“, kritisiert einer Kretschmanns moderaten Kurs im Wahlrechtsstreit mit der CDU. Diese Sichtweise könnte durch Salomons Niederlage neue Anhänger gewinnen. Denn der Realo hatte in Freiburg auf ein Bündnis mit den Konservativen gesetzt und damit verloren.

Gut versorgt Nach seiner Niederlage hat Dieter Salomon (57 Jahre) den Rückzug aufs Altenteil angekündigt. Leisten kann er es sich: Nach 16 Jahren als OB von Freiburg beträgt ab 1. Juli seine monatliche Pension 6455 Euro. Dazu kommen Ansprüche aus zehn Jahren Abgeordnetenzeit im Landtag, zwei davon als Fraktionschef. In seinem Fall fließt die Altersentschädigung aber erst ab dem 60. Lebensjahr. Grob gerechnet kommen dann weitere 2200 Euro im Monat dazu.Details nennt der Landtag nicht. pre

Aber selbst Lena Schwelling, die Landesvorsitzende der Grünen Jugend, warnt vor einfachen Kurzschlüssen. „Eine OB-Wahl ist eine sehr lokale Sache“, betont die Nachwuchspolitikerin, die sonst durchaus mehr grünes Profil im Bündnis mit der CDU anmahnt. Salomons Schlappe sei kein Hinweis auf den Niedergang der Grünen.