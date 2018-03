Harte Worte Richtung Moskau

Anzeige

Die Kanzlerin ist frisch wiedergewählt. Was steckt hinter der Aktion von ihrer Seite?

Die Kanzlerin, Macron, May und Trump dürften seit Tagen an den harten Formulierungen gegenüber Moskau gefeilt haben. Merkel hat May am Dienstag angerufen – und hat wohl schon über eine gemeinsame Reaktion auf den Giftanschlag geredet. Was in Salisbury passiert sei, müsse sehr ernst genommen werden, deshalb habe sie May Unterstützung zugesagt, sagt die Kanzlerin am Mittwochabend bei ARD und ZDF. Nach abgeschlossener Regierungsbildung sei es gut, dass Deutschland wieder voll handlungsfähig sei: „Dass wir auch in Europa einig uns aufstellen können gegenüber den Herausforderungen, die wir haben“, sagt Merkel. In den vergangenen Monaten sei Deutschland ja nicht gerade ein Partner gewesen, bei dem man genau gewusst habe, wie es weitergehe. Früher als Putin-Versteherin beschrieben, macht Merkel klar, wie dünn ihr Geduldsfaden mit Putin geworden ist.

Wie sieht die Taktik der Kanzlerin im Umgang mit Moskau aus?

Trotz des jahrelangen Ärgers über den russischen Präsidenten Wladimir Putin will die Kanzlerin ihre Taktik ihm gegenüber nicht grundlegend ändern. Man müsse „mit den russischen Verantwortlichen immer wieder sprechen, trotz aller Meinungsverschiedenheiten. Dabei setzt sie auch auf eine gemeinsame Haltung der EU beim Gipfel kommende Woche. Nato und EU geben bereits politische Rückendeckung. Die Nato-Partner verurteilten den Anschlag.

Womit begründet London seinen Vorwurf an Moskau?

Das Attentat ist mit einem extrem gefährlichen Kampfstoff verübt worden, der zur Gruppe der Nowi-tschok-Nervengifte gehört. Sie wurden in der früheren Sowjetunion produziert. Premierministerin May sagte, dass es für sie nur zwei mögliche Erklärungen gibt: Entweder hat Moskau das Attentat verübt oder es hat die Kontrolle über die gefährliche Substanz verloren.

Welche Rolle kann die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) in Den Haag in diesem Konflikt spielen?

Der Einsatz eines Nervengifts als Waffe ist ein Verstoß gegen die Chemiewaffenkonvention: Großbritannien kann schon bei einem Verdacht die OPCW einschalten. Sie muss binnen 24 Stunden den betreffenden Staat um Aufklärung bitten. Der hat dann zehn Tage Zeit, sich zu äußern.

Warum legt London den Russen keine Beweise vor?

Großbritannien und Russland schalten auf stur. London sieht Moskau in der Erklärpflicht und stellte ein 24-Stunden-Ultimatum. Russland sprach von einer „Zirkusnummer“, forderte vergeblich Proben des verwendeten Gifts und ließ die Frist verstreichen. London begründet sein Verhalten gegenüber Moskau mit der nationalen Sicherheit. Zudem sei man der Konvention zufolge nicht verpflichtet, Proben des Giftes an Russland auszuhändigen. Denkbar ist, dass London nicht sein ganzes Wissen preisgeben will. Großbritannien hat die OVCW am 8. März über die Attacke informiert.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.03.2018

Zum Thema Vergifteter Ex-Spion: USA stellen sich hinter Großbritannien