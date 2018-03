Hartz IV: Jobs lohnen sich kaum

Anzeige

Berlin.Bei einem großen Sozialexperiment probiert die finnische Regierung einen Trick. Niedrige Einkommen werden nicht mehr mit dem Arbeitslosengeld verrechnet. Während die Erwerbslosen früher einen Teil ihres selbst verdienten Geldes beim Staat abgeben mussten, dürfen sie jetzt alles behalten – zusätzlich zur öffentlichen Förderung. Deshalb lohnen sich plötzlich auch schlecht bezahlte Tätigkeiten.

So etwas Ähnliches sollte man in Deutschland ebenfalls anpeilen, sagt Andreas Peichl vom Münchner ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. Der globale Tag der sozialen Gerechtigkeit, den die Vereinten Nationen ausgerufen haben, war der Anlass für Peichls Vortrag gestern in Berlin. Er hat sich einen Namen gemacht als Verteilungsforscher. Diese Wissenschaftler analysieren, welcher Teil des gesellschaftlichen Reichtums bei welchen Bevölkerungsgruppen ankommt. Nachdem Clemens Fuest, der ehemalige Chef des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, 2015 zum neuen Präsidenten des ifo-Instituts berufen wurde, folgte Peichl ihm zwei Jahre später nach München. Eine muntere Debatte ist gerade im Gange zwischen Peichl und seinen Kollegen in anderen Wirtschaftsinstituten. Zentrale Fragen: Entwickeln sich Arm und Reich auseinander, werden die sozialen Verhältnisse in der Bundesrepublik also ungerechter?

Verschiedene Ergebnisse

Die schlechte Nachricht verkündet dabei das arbeitnehmerfreundliche Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Die Leute mit den niedrigsten Einkommen seien von der Verdienstentwicklung der Mitte und der Reichen abgekoppelt, lautet die Analyse. Demnach gingen die verfügbaren Einkommen des unteren Zehntels der Bevölkerung zwischen 1991 und 2013 um neun Prozent zurück, während die des oberen Zehntels um 26 Prozent zulegten. Nicht bestätigen wollen diesen Befund die Forscher vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, die eher den Unternehmen zuneigen. Und auch ifo-Forscher Peichl sieht es anders – mindestens teilweise. Seiner Interpretation zufolge hatten die Arbeitnehmer mit den niedrigsten Verdiensten seit den 1990er Jahren tatsächlich Einbußen zu verzeichnen, seit 2009 würden ihre Löhne allerdings wieder steigen. Wie kann man sich diese unterschiedlichen Ergebnisse erklären, obwohl die zugrundeliegenden Statistiken mehr oder weniger dieselben sind? Eine Antwort liegt in den unterschiedlichen Einkommensarten, die die Forscher jeweils betrachten. Das DIW analysiert die „verfügbaren Einkommen“, minus Steuern, plus Sozialtransfers. Ifo-Ökonom Peichl dagegen spricht über die Bruttolöhne der sozialversicherungspflichtigen, vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, und zwar vor Steuern. Weil sich die Löhne nach der Finanzkrise gut entwickelten, erscheint nachvollziehbar, dass hierbei auch die am schlechtesten verdienenden Beschäftigten profitierten. An einem entscheidenden Punkt sind sich DIW und ifo dann aber wieder einig. Betrachtet man die Einkommen nach Steuern und staatlichen Sozialleistungen, setzt sich die negative Tendenz fort.