Hass im Netz weit verbreitet

Berlin.Wer sich im Internet bewegt, kommt an Hass und Fehlinformationen kaum vorbei: Knapp zwei Drittel der Nutzer von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter sind nach eigenen Angaben bereits mit problematischen Inhalten wie Fake News, Hasspostings, Hetze oder Bedrohungen in Berührung gekommen. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Bundesjustizministeriums anlässlich des „Safer Internet Day“ am Dienstag hervor. Der „Safer Internet Day“ ist ein von der EU-Kommission angeschobener internationaler Aktionstag für mehr Sicherheit im Internet.

„Vergiftete Debattenkultur“

„Eine vergiftete Debattenkultur im Netz gefährdet unsere Demokratie“, betonte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) bei einer Digitalkonferenz ihres Ministeriums und des Digitalverbands Bitkom zum Aktionstag am Dienstag. „Denn Demokratie gibt es nicht ohne einen freien Meinungsaustausch.“ Bei einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom wünschten sich mit 95 Prozent fast alle Befragten einen „allgemein positiveren Umgangston im Internet“.

Von den 525 Teilnehmern der YouGov-Umfrage, die problematische Inhalte in sozialen Netzwerken wahrnahmen, sagten 78 Prozent, sie seien mit falschen Informationen konfrontiert gewesen. 63 Prozent berichteten von manipulativen und 60 Prozent von hetzerischen und 56 Prozent von verletzenden Inhalten. 33 Prozent hatte bedrohliche Inhalte bemerkt. Je jünger oder gebildeter Befragte waren, desto häufiger begegneten sie nach eigenen Angaben solchen Inhalten. Unklar ist dabei allerdings, ob diese Menschen tatsächlich häufiger mit Fake News oder Hetze konfrontiert waren oder bestimmte Dinge häufiger als problematisch wahrgenommen haben.

Verbesserungen erhofft sich Lambrecht von Verschärfungen des Gesetzes gegen Hass und Hetze, mit Verpflichtungen für Netzwerke, besonders gravierende Posts mit Neonazi-Propaganda, Volksverhetzung oder Mord- und Vergewaltigungsdrohungen sofort dem Bundeskriminalamt (BKA) zu melden. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.02.2021