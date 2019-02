Es ist ganz normal, dass die Opposition eine Regierung aus dem Amt jagen möchte. So geht das Spiel der parlamentarischen Demokratie. Es ist aber nicht normal, deswegen zur Massendemo aufzurufen, wie das an diesem Wochenende die spanische Rechte getan hat. Das wäre nur der Fall, wenn gerade die Demokratie selbst in Gefahr ist.

Dass das in Spanien so sein soll, ist eine lächerliche Annahme. Der Protest auf der Plaza de Colón in Madrid folgt einem Muster: Spaniens Rechte verträgt es nicht, wenn die Linke regiert. Das war schon zu Zeiten der Zapatero-Regierung von 2004 bis 2011 so, als kein Vorwand geringfügig genug war, um auf die Straße zu gehen: gegen die Ehe für alle, gegen die liberale Abtreibungsreform, gegen die Gespräche mit der ETA. Hauptsache Lärm.

So ist es auch jetzt wieder. Natürlich ist Regierungschef Sánchez kein Hochverräter, weil er mit den katalanischen Separatisten zu reden versucht, und wäre es im Beisein eines Vermittlers. Sánchez tut etwas für sein Land. Die rechte Opposition antwortet darauf mit populistischem Getöse. Spaniens Demokratie wird das aushalten. Der geht’s zum Glück gut.

