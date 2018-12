Haushaltssperre bis mindestens 3. Januar

Die Regierungsgeschäfte in Washington stehen weiter teilweise still. © dpa

Washington.US-Präsident Trump treibt den Haushaltsstreit um die Finanzierung der versprochenen Grenzmauer auf eine neue Spitze. „Wir bauen die Mauer“, twitterte er zum Ende der ersten Woche des Regierungsstillstands. „Oder wir schließen die Grenze unserer Nation im Süden.“

Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen mit dem Kongress gaben die republikanischen Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus und Senat den Versuch auf, noch in diesem Jahr einen Kompromiss zu finden.

Damit fällt die Aufgabe dem neuen Kongress zu, der am 3. Januar seine konstituierende Sitzung hat.

Von da an kontrollieren die Demokraten das Repräsentantenhaus und stellen mit Nancy Pelosi die „Speakerin“, die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Für die 800 000 Bundesbediensteten, die von der Haushaltssperre betroffen sind, setzt sich die Unsicherheit damit auf unbestimmte Zeit fort. Ohne einen Nachtragshaushalt erhalten sie kein Gehalt. Trump verlangt vom Kongress fünf Milliarden Dollar für den Bau der Grenzmauer. Geld, das ihm nicht einmal der von den Republikanern kontrollierte Senat geben will.

Kritik an Oppositionsführerin

Ungeachtet dessen macht er die designierte „Speakerin“ Pelosi schon jetzt für die Konsequenzen des Regierungsstillstands verantwortlich – und benutzt dabei das Militär als Kulisse seiner parteilichen Angriffe.

Während seines nicht angekündigten Truppenbesuchs im Irak und in Ramstein (Pfalz) attackierte Trump bereits die künftige Führerin der Demokraten im Kongress. Pelosi sei gegen starke Grenzen und wolle keine Mauer. „Ihr kämpft für Grenzen in anderen Ländern, und sie, die Demokraten, lassen euch nicht für Grenzen in unserem Land kämpfen“, sagte der Präsident vor den zur Neutralität verpflichteten Soldaten.

Kritiker wie der frühere Drei-Sterne-General Mark Hertling sehen darin einen Verstoß gegen das Neutralitätsgebots. „Es ist eine Verletzung des Protokolls durch den Präsidenten.“ Bereits im Wahlkampf sah sich Trump dem Vorwurf ausgesetzt, mit dem erstmaligen Einsatz aktiver US-Soldaten an der Grenze zu Mexiko seinerseits eine Grenze zu überschreiten. Die rund 6000 aktiven Soldaten werden noch bis Ende Januar im Einsatz sein. Ob und welche Rolle sie bei der angedrohten Schließung der Grenzen spielen sollen, blieb zunächst unklar.

Die Demokraten kündigten an, nach Übernahme der Mehrheit im Repräsentantenhaus am 3. Januar einen Nachtragshaushalt zu verabschieden. Darin sind keine Mittel für den Mauerbau vorgesehen.

