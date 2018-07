Hebräisch einzige Amtssprache

Anzeige

Jerusalem.In Israel wird es künftig offiziell möglich sein, rein jüdische oder arabische Ortschaften zu gründen. Die Knesset hat mit 62 zu 55 Stimmen das umstrittene Nationalitätsgesetz ratifiziert. Dessen Ziel, ist es, den „Charakter Israels als nationales Heim des jüdischen Volkes“ zu festigen. Das Rückkehrrecht für Juden aus aller Welt, nationale Symbole, jüdische Feiertage und Hebräisch als einzige offizielle Landessprache gehören dazu. Bislang galt auch Arabisch im ganzen Staat als Landessprache.

Der exakte Status des Arabischen soll noch geregelt werden. „Das Nationalstaatsgesetz ist zweifellos der Tiefpunkt der chronischen Krankheit, die die Demokratie plagt“, meinte der arabische Abgeordnete Ahmad Tibi (Vereinte Liste). Ab sofort gebe es zwei Gruppen von Bürgern: „eine Gruppe der Juden, die Rechte haben, und eine andere der tolerierten Gäste“. Wenn das kein Rassimus sei, wisse er nicht, wie er es nennen solle. Tibi repräsentiert die knapp 20 Prozent arabischen Staatsbürger Israels.

Absolute Mehrheit

Da es sich um ein Grundgesetz handelt, war eine absolute Mehrheit bei der Abstimmung nötig. Noch am Wochenende waren einige Tausend Israelis aus Protest gegen die geplante Gesetzreform auf den Tel Aviver Jitzchak-Rabin-Platz gezogen. „Juden und Araber weigern sich, Feinde zu sein“, hieß es auf Plaketen und: „Dies ist das Heim von uns allen“. Auch Staatspräsident Reuven Rivlin distanzierte sich auf ungewöhnlich scharfe Weise von dem Gesetz, das „dem jüdischen Volk in der Welt und in Israel“ schaden könne.