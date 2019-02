Heftige Flügelkämpfe in der AfD

Dirk Spaniel, neuer Parteivize der AfD im Südwesten. © dpa

Heidenheim.Bernd Gögel will es wissen. „Wer Regeln nicht akzeptiert, sollte die Partei verlassen“, fordert der Landtagsfraktionschef seine Gegner in einer emotionalen Rede heraus. Da gibt es tosenden Applaus und laute Buhrufe gleichzeitig von den knapp 700 Mitgliedern beim Parteitag der Südwest-AfD in Heidenheim. „Egomanen und Narzissten“ hätten keinen Platz in der Partei, legt der 64-Jährige sofort

...