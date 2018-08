Heftiger Streit um Geistliche

Anzeige

Plötzlich scheint in der diplomatischen Krise zwischen den Nato-Verbündeten alles denkbar; inklusive eines Austritts der Türkei aus dem Verteidigungsbündnis, dem das Land seit 66 Jahren angehört. Experten halten das für möglich, falls US-Präsident Donald Trump und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verbal nicht abrüsten. Dies hätte für die strategisch wichtige Südostflanke der Nato Konsequenzen. Die Türkei ist nicht nur der zweitgrößte Truppensteller des Bündnisses. Sie erlaubt den Amerikanern auch, von den Luftwaffenstützpunkten in Incirlik und Izmir ihre militärische Macht im Mittleren Osten zu entfalten.

Maßnahmen gegen Minister

In dem Streit geht es nur vordergründig um den evangelikalen Pastor Andrew Brunson, der seit mehr als zwei Jahrzehnten in Izmir lebt und dort eine winzige Hauskirche führt. Aber das Tauziehen um Brunson hilft beiden Präsidenten, innenpolitisch ihre Anhänger zu mobilisieren. Es erlaubt ihnen die nationalistisch-religiöse Karte spielen. Die US-Strafmaßnahmen sind dem „Magnitsky-Gesetz“ nachempfunden, das es der Regierung erlaubt, nach Belieben Personen und Institutionen zu sanktionieren. Im Fall der Türkei haben die USA unter anderem Vergeltungsmaßnahmen gegen zwei türkische Minister verhängt, die an dem Vorgehen gegen den Missionar beteiligt waren. Diesem hält Ankara vor, mit den Kurden gemeinsame Sache zu machen und den Putsch gegen Erdogan unterstützt zu haben. Dafür habe er Kontakte in das Lager der Anhänger des von Erdogan abgefallenen Gefolgsmanns, dem islamischen Prediger Fettulah Gülen, unterhalten. Gülen lebt im selbstgewählten Exil in Pennsylvania. Seine Auslieferung an die Türkei ist ein zentraler Belastungspunkt in den Beziehungen zwischen beiden Ländern.

Tauwetter bleibt aus

Ein anderer sind die drohenden Strafen gegen das türkische Kredithaus „Halbank“ wegen Unterlaufens der Sanktionen gegen Iran. Ein Manager der Bank, Mehmet Hakan Atilla, verbüßt in den USA eine Gefängnisstrafe. Schließlich gibt es strategisch unterschiedliche Interessen im Mittleren Osten, die sich im Streit um das Vorgehen in Syrien manifestieren. Nach der Wahl Trumps erwarteten Analysten Tauwetter zwischen beiden Staaten. Als sich beide Präsidenten am Rande des Nato-Gipfels mit einem lockeren Fauststoß begrüßten, werteten Beobachter dies als Signal der Entspannung. Die Wende kam mit dem Scheitern eines Deals, der Brunsons Freiheit mit der Überstellung des türkischen Bankers und einer in Israel einsitzenden Aktivistin erkauft hätte.