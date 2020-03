Heil appelliert an Firmenchefs

Rhein-Neckar.Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die wochenlange Schließung von Schulen und Kitas in Deutschland als notwendig im Kampf gegen das Coronavirus verteidigt – und gleichzeitig Firmenchefs und Behördenleiter aufgerufen, unbürokratische Lösungen für berufstätige Eltern zu finden. „Ich bitte Sie, die Möglichkeiten der Lohnfortzahlung im Betreuungsfall großzügig auszugestalten“, bat er die Arbeitgeber.

Lehrer weiter im Dienst

Der Unterricht soll während der Schulschließungen durch Wochenpläne mit Hausaufgaben, Kommunikation auf analogen und digitalen Wegen zwischen Schülern und Lehrkräften und durch zusätzliche digitale Lern-Angebote fortgeführt werden. Die mündlichen Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz am Montag sowie das schriftliche Abitur ab dem 3. April in Hessen finden wie geplant statt. Alle anderen Prüfungen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz werden auf die Zeit nach den Osterferien verschoben.

Während der Schulschließungen sind die Lehrkräfte weiter im Dienst, um von zu Hause zu unterrichten. „Die Schulschließungen bedeuten keine Verlängerung der Osterferien“, schreibt das Kultusministerium Baden-Württemberg auf seiner Internetseite. Damit müsse die entfallene Unterrichtszeit in den Schulen auch nicht nachgeholt werden.

Am Montag gilt für Schüler in Baden-Württemberg und Hessen noch einmal die Schulpflicht. „Die Landesregierung hat bewusst entschieden, die Schulschließungen erst mit Wirkung vom Dienstag zu veranlassen“, schrieb Michael Föll, Ministerialdirektor des Kultusministeriums Baden-Württemberg am Wochenende an die Schulleiter des Landes. Damit solle ein möglichst geordneter Übergang bewerkstelligt werden.

Auch der hessische Kultusminister Ralph Alexander Lorz betonte: „Die Schulen sollen am Montag noch mal geöffnet sein, um Schülern die Möglichkeit zu geben, notwendige Materialien und persönliche Gegenstände aus der Schule zu holen und sich bei Bedarf mit den Lehrkräften auszutauschen.“

Die Bundesschülerkonferenz (BSK) befürchtet wegen der anstehenden Schulschließungen unterdessen Nachteile für die Schüler. „Grundsätzlich empfinden wir den Schritt als richtig“, betont Verbandssprecher Torben Krauß. Besonders Abiturienten hätten aber kaum eine Chance, den Stoff nachzuholen, zumal es nur wenige Möglichkeiten des digitalen Unterrichts gebe. In Hessen sind die schriftlichen Abiturprüfungen auf den 3. April angesetzt, in Baden-Württemberg auf den 22. April. Für Abiturienten in Rheinland-Pfalz stehen am Montag die mündlichen Prüfungen an und finden laut Bildungsministerium planmäßig statt. Auch in Hessen stehe der Durchführung des Landesabiturs nach heutigem Stand nichts entgegen, so Lorz in seinem Schreiben. Die Kultusministerin in Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann, teilte mit: „Wir arbeiten mit Nachdruck an verschiedenen Szenarien und Notfallplänen für die anstehenden Abschlussprüfungen an allen Schularten.“ Den Schülern dürfe diese Notsituation nicht zum Nachteil geraten.

Treffen mit Gewerkschaften

In den unteren Klassenstufen stellt vor allem die Betreuung der Kinder eine große Herausforderung für Eltern dar. Heil beschrieb die Rechtslage für berufstätige Väter und Mütter so: Sie können zur Betreuung eigentlich nur kurz, also zwei oder drei Tage, ohne Lohneinbußen ihrem Arbeitsplatz fernbleiben. Voraussetzung sei, dass es keine anderweitige Betreuung gibt, etwa durch Ehepartner, Freunde oder Nachbarn.

Heil appellierte an die Arbeitgeber, zumindest in der ersten Woche auf Lohnminderungen zu verzichten. „Wo möglich, können auch Homeoffice-Lösungen oder flexible Arbeitszeitregelungen dazu beitragen, die aktuelle Situation zu bewältigen. In dieser Krise müssen alle zusammenstehen.“ Daher bittet er auch die Arbeitnehmer: „Nehmen Sie die Möglichkeit wahr, über Zeitausgleiche, etwa Überstundenabbau, oder kurzfristige Inanspruchnahme von Urlaub, die Betreuung ihrer Kinder im Anschluss an die ersten Tage sicherzustellen.“

Heil kündigte an, gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für diesen Mittwoch Arbeitgeber und Gewerkschaften einzuladen, „um zu gemeinsamen Lösungen zu kommen“. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz bat Eltern in einem Schreiben, sich „vorrangig selbstständig um die Betreuung des Kindes zu bemühen, zum Beispiel durch Absprachen mehrerer Eltern, die gegenseitig die Kinder betreuen.“

Die Linke im Bundestag fordert für betroffene Eltern eine Entgeltfortzahlung ähnlich wie im Krankheitsfall, nämlich sechs Wochen vollen Lohnausgleich. Susanne Ferschl, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wenn Kitas und Schulen zu Recht schließen, muss die Bundesregierung eine Lösung für die Eltern parat haben.“ Für Eltern, die in sogenannten kritischen Berufen wie Polizei, Feuerwehr oder Krankenpflege arbeiten, soll es Notbetreuungen geben. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020