Heil oder Kühnert – wer wird dritter Vize?

Berlin.Die Journalisten vor dem Berliner Willy-Brandt-Haus mussten sich am Donnerstag in Geduld üben. Gut eine Stunde später als geplant traten Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an die Mikrofone, um zu verkünden, dass sie der Vorstand einstimmig für den Vorsitz nominiert habe, der Leitantrag für das Delegiertentreffen in trockenen Tüchern sei und man sich überhaupt auf gutem Wege befinde.

Esken sprach einen Tag vor dem am Freitag beginnenden Parteitag von einem „sehr guten“ Kompromiss-Papier, fügte allerdings einschränkend hinzu, dass es sich nicht um die „reine Lehre“ dessen handele, „wovon wir überzeugt sind“. Bereits am Vortag war ein moderater Entwurf bekannt geworden. Statt auf den Bruch der großen Koalition wird darin eher auf ein Weiterregieren mit der Union gesetzt.

Signale für mehr Klimaschutz

Im parteiinternen Wahlkampf um die Führungsspitze hörte sich das bei Esken und Walter-Borjans noch ganz anders an. Zuletzt hatten sie sich aber gegen einen schnellen Groko-Ausstieg ausgesprochen. Reden mit der Union will man nun vor allem über mehr Klimaschutz, mehr Investitionen und arbeitsmarktpolitische Verbesserungen. Nach intensiver Diskussion im Vorstand ist im Beschlusspapier die Forderung nach einem höheren Mindestlohn jetzt „perspektivisch“ mit „zwölf Euro“ beziffert – wie es Esken und Walter-Borjans von Anfang an wollten. Auch Passagen zum Klimaschutz wurden in ihrem Sinne konkretisiert.

Der Bundesparteitag muss das neue Duo noch formal im Vorsitz bestätigen. Dazu ist auch eine Satzungsänderung notwendig, denn bislang gab es keine Doppelspitze bei der SPD. Eine satzungsändernde Zwei-Drittel-Mehrheit ist auch für die Reduzierung der Zahl der SPD-Vize von sechs auf drei notwendig. Für zwei dieser Posten hat der Vorstand die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger sowie die Brandenburgerin Klara Geywitz nominiert.

Für den dritten Platz zeichnete sich gestern eine Kampfkandidatur zwischen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Juso-Chef Kevin Kühnert ab – eine richtungsweisende Abstimmung, wie es die Delegierten tatsächlich mit der Groko halten.

Im linken Parteiflügel zeigte man sich unzufrieden mit der Kompromissbereitschaft des künftigen Führungsduos. Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis kündigte deshalb auch einen Initiativantrag über den Verbleib in der Regierung an. „Wir müssen bei der Grundaussage bleiben, der die beiden neuen Vorsitzenden ihren Erfolg beim Basisvotum zu verdanken haben, nämlich: Raus aus der Großen Koalition“, sagte Mattheis dieser Zeitung.

