Heilige Geisterstadt Bethlehem

Bethlehem.An einem normalen Tag im Advent liegt über Bethlehem eine Klangwolke aus Weihnachtsmusik und Gehupe. Das Hupen kommt von den Reisebussen und Taxis, die jeden Dezembertag in die Geburtsstadt Jesu rollen. Sie spucken Pilger aus und bringen sie abends wieder zurück ins nahe Jerusalem. In diesem Dezember ist alles anders. Eine drückende Stille liegt über Bethlehem. Die Gassen sind leer, die Shops geschlossen. Die Pandemie hat den Ort der Erlösung zu einer Geisterstadt gemacht. Es ist eine Lage, die den Einwohnern den Schlaf raubt.

„Wir haben hier schon so viel erlebt, aber dieses Jahr ist mit nichts zu vergleichen“, sagt Johnny Canavati, dessen Familie seit vielen Generationen in der Stadt im Westjordanland lebt. Ob Krieg oder Terrorgefahr – jede Krise ließ zwar Massen von Urlaubern ihre Buchungen stornieren. Aber dass gar keine Gäste kamen, das gab es noch nie. Israel lässt keine Touristen ins Land, auch die Grenze zu Jordanien ist gesperrt.

Canavatis Souvenirladen gilt in der Stadt als Goldgrube. Hier kaufen die Pilger Kreuze und Rosenkränze als Mitbringsel. Hier buchen sie Touren, und Johnnys Angestellte beraten sie dabei. Der 24. Dezember ist der Tag des Jahres mit dem höchsten Umsatz. Da kommen Hunderte Pilger, um die Mitternachtsmette in der Geburtsstadt zu feiern. Ein guter Weihnachtsabend spült Johnny 10 000 Dollar in die Kassen. Er jammert nicht. „Es ist wie in der Bibel: Auf sieben gute Jahre folgen sieben magere“, meint er. Ihn habe es besser erwischt als andere. Die vergangenen Jahre seien gut gelaufen, er habe viel angespart. „Wirklich arm dran sind die Angestellten“, betont er. Die Trennung von seinen 15 Mitarbeitern sei ihm schwergefallen. „Manche haben seit zehn Jahren für mich gearbeitet. Und dann sagst du plötzlich: Bye-bye!“

Supermarkt statt Werkstatt

Anfang Dezember hoffte man, dass der Advent wenigstens einige Inlandstouristen bringen würde. Doch dann verhängte die Palästinenserbehörde einen harten Lockdown über vier Städte. Eine davon war Bethlehem.

Weihnachtskrippen, handgeschnitzt aus Olivenholz: Damit verdiente Ibrahim Wassif seinen Unterhalt. Er teilte sich seine Werkstatt mit rund einem Dutzend Mitarbeitern. Die Krippen lieferten sie an Souvenirläden in Bethlehem und Jerusalem, aber auch ins Ausland. Die Schnitzwerkstatt bleibt jetzt aber geschlossen. Mit acht Freunden hat er nun außerhalb von Bethlehem einen Supermarkt eröffnet. Nudeln oder Toilettenpapier brauchen die Menschen immer. Ein Traumjob sei das nicht, sagt Wassif. „Aber es funktioniert. Und von irgendwas muss man schließlich leben.“

