Heilsbringer für die Rechten

Anzeige

All das ist bekannt, und all das machte Orbán bei Rechtsnationalen in Europa zu einem Heilsbringer, bei Linken und Liberalen dagegen zu einer Hassfigur. Weniger bekannt ist, dass derselbe Orbán vor 1989 als liberaler, antikommunistischer Freiheitskämpfer in die Politik ging, zu einer Zeit, als er für eben jene Soros-Stiftung arbeitete, gegen die er heute zu Felde zieht.

Vorbild im Ostblock

Die Unzufriedenheit der Menschen wuchs weiter. Bei den Wahlen 2002 und 2006 siegten erneut die Sozialisten. Orbán setzte nun erst recht auf die nationale Karte und trug er den Kampf auf die Straße. 2006 eskalierte die Lage, als Korruptionsskandale der sozialistischen Regierung publik wurden. In Budapest randalierten rechtsradikale Gruppen. Steine flogen, Autos gingen in Flammen auf.

Es ist diese Geschichte des postsozialistischen Versagens, an deren Ende die Macht Orbán 2010 quasi in den Schoß fiel. Der Fidesz eroberte eine Zweidrittelmehrheit, und seither steuert Orbán unangefochten jenen rechtsnationalen Kurs, der ihn berühmt und berüchtigt gemacht hat. Seine Wandlung vom Freiheitskämpfer zum Nationalrevolutionär ist, so könnte man sagen, geradezu idealtypisch für die Entwicklung im gesamten ehemaligen Ostblock.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.07.2018