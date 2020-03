Helga Carola Wolf: Gespräche von Balkon zu Balkon im Mehrgenerationenhaus

© Wolf

Eigentlich bin ich sehr aktiv und dauernd unterwegs. Als ehemalige Tänzerin bin ich noch immer bewegungshungrig und besuche an vier Wochentagen Yoga-, Pilates- oder Tanzklassen. Montags unterrichte ich Pilates für die Mitbewohner in meinem Mehrgenerationenhaus. Nun gehöre ich leider aufgrund meines Alters zu einer Risikogruppe und muss zuhause bleiben. Das bremst mich aus und es fällt mir nicht leicht, aber ich versuche, das Beste aus dieser Situation zu machen. Jeden Tag schminke und frisiere ich mich – man könnte ja auf dem Weg zum Briefkasten jemandem begegnen. Ich will mir aber auch selbst gefallen. Dann lese ich ausgiebig Zeitung. Kontakt zu Familie und Freunden halte ich per Telefon und mit E-Mails.

Meine Tochter leitet eine Seniorenresidenz. Sie wünscht sich für ihre Bewohner täglich ein Gute-Laune-Gedicht, das ich mit großem Vergnügen auswähle und jeden Morgen per E-Mail verschicke. Der Verteiler wächst ständig – inzwischen freuen sich mehr als 250 Menschen darüber.

Nachmittags radle ich durch die Felder, samstags ist Markt angesagt. Supermarkteinkäufe erledigt meine Familie für mich und stellt sie mir vor die Tür. Ich bin also bestens versorgt. Meine „Putzfee“ darf derzeit nicht kommen, also wollen auch diese alltäglichen Aufgaben nun von mir erledigt werden. Mein Tempo habe ich wie so viele andere auch deutlich reduziert, mir wurde sozusagen Achtsamkeit auferlegt.

Dass ich mich vor ein paar Jahren bewusst für den Umzug ins Mehrgenerationenhaus entschieden habe, stellt sich jeden Tag als großes Glück heraus. So hat letzte Woche ein Nachbar mein Computerproblem beseitigt, während ich mit dem Rad unterwegs war, Gespräche finden von Balkon zu Balkon statt. Man muss eben kreative Lösungen finden. Zu meinem Geburtstag diese Woche haben mir meine Mitbewohner vom Garten aus ein Ständchen gesungen, und meine Enkelin hat sogar ein Lied auf der Harfe aus ihrem Fenster für mich gespielt. Meinen Humor habe ich bisher nicht verloren und kann sagen: Es geht mir gut – ich ertappe mich sogar dabei, dass ich wieder Pläne für die Zeit nach der Krise mache.

Helga Carola Wolf, 82, Schauspielerin, Heidelberg