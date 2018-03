Hellblau, dunkelblau oder was?

Anzeige

Kommt mit der neuen Bundesregierung auch eine neue Plakette?

Der Druck könnte zunehmen. „Wir müssen Autos unterscheiden können, falls es zu Fahrverboten kommt“, betont der Städtetag, es brauche eine bundesweit einheitliche Lösung, um einen „Flickenteppich“ zu vermeiden. Aber der künftige Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) senkt schon den Daumen, wie seine Vorgänger bisher auch. „Die blaue Plakette ist fachlich begründet falsch und bedeutet in der Folge Fahrverbote“, sagte er der „Passauer Neuen Presse“. Die Regierung zielt eher darauf, punktuelle Beschränkungen zu ermöglichen. Und zwar ohne Plakette und nicht nur für Diesel, sondern etwa über digitale Anzeigen und für alle Autos mit Verbrennungsmotoren.

Warum reicht die grüne Plakette nicht, die es schon gibt?

Bei den bisherigen Plaketten in Rot, Gelb und Grün geht es um Feinstaub, nicht um Stickoxide. Sie haben sich als wirksam erwiesen. Ob es auch für Stickoxide um größere Umweltzonen in Ballungsräumen geht oder um einzelne Straßenabschnitte, ist bis jetzt noch gar nicht klar. In Stuttgart denkt man über eine große Zone nach, Hamburg will dagegen nur kurze Straßenabschnitte für ältere Diesel sperren.

Welche Maßnahmen laufen bereits?

Der Bund hat ein „Sofortprogramm Saubere Luft“ aufgelegt, das die Städte im Kampf gegen Luftverschmutzung unterstützen soll, etwa bei der Digitalisierung ihrer Verkehrssysteme und der Elektrifizierung von Taxis, Bussen, Carsharing-Flotten und des Wirtschaftsverkehrs. Konkret wird es schon bei Elektrobussen: Will eine Stadt sechs Stück oder mehr anschaffen, kann sie sich bis zu 80 Prozent der Mehrkosten im Vergleich zu Dieselbussen erstatten lassen, Ausbau der Lade-Infrastruktur inklusive.

Und was macht die Autoindustrie?

Im August kündigten die deutschen Autobauer an, 2,8 Millionen Diesel per Software-Update sauberer zu machen – zusätzlich zu 2,5 Millionen VW-Dieseln mit illegaler Software. Außerdem zahlen Hersteller Prämien, wenn Autobesitzer ihren alten Diesel verschrotten lassen und sich ein sauberes Modell zulegen. Die deutschen Konzerne geben zudem 250 Millionen Euro für das Förderprogramm des Bundes dazu.

Wie sieht es beim Thema technische Nachrüstungen aus?

Auch da wird sich erst etwas tun, wenn die neue Bundesregierung die Arbeit aufnimmt. Hendricks pocht weiterhin darauf, dass die Autobauer direkt am Motor nachrüsten müssen – auch, um Fahrverbote zu vermeiden. Der neue Koalitionsvertrag von Union und SPD koppelt solche Nachrüstungen an die Bedingung, dass sie „technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar“ sind. Im Verkehrsministerium werden dazu Gutachten ausgewertet, die noch nicht öffentlich bekannt sind. Den Herstellern Hardware-Nachrüstungen auf eigene Kosten aufzuzwingen, wird rechtlich schwierig, wie auch Hendricks zugibt.

Wird die Luft in den Städten nicht sowieso schon besser?

Doch, die Belastung mit Stickoxiden geht zurück. 2016 wurden die Grenzwerte in rund 90 Kommunen überschritten, 2017 wohl nur noch in knapp 70 – und viele Städte liegen nur knapp über den von der EU erlaubten 40 Mikrogramm pro Quadratmeter im Jahresmittel. Aber die EU könnte Deutschland wegen der Überschreitungen schon bald vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen, die Grenzwerte gelten ja schon seit 2010. Zudem sterben Untersuchungen zufolge Tausende Menschen pro Jahr vorzeitig, weil die Abgase Krankheiten auslösen oder verschlimmern.

