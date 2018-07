Herrmann kündigt schnelle Einigung über Grenzkontrollen an

Anzeige

München (dpa) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat eine schnelle Einigung mit dem Bund über eigenständige Grenzkontrollen der bayerischen Polizei angekündigt.

«Ich bin zuversichtlich, dass wir zu den noch zu klärenden organisatorischen und rechtlichen Detailfragen bereits kommende Woche einvernehmliche Lösungen finden werden», sagte Herrmann nach Angaben eines Sprechers.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und er seien sich einig in dem Ziel, der bayerischen Grenzpolizei eigenständige Kontrollen an den Binnengrenzen zu ermöglichen. Koordiniert würden diese durch die neue Direktion in Passau. «Daran gibt es keine Zweifel», sagte Herrmann. Klar sei jedoch auch, dass die «Gesamtverantwortung (...) weiterhin beim Bund liegt».