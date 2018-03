Hessen und Rheinland-Pfalz wappnen sich

Anzeige

Schadprogramme gelangen am häufigsten über E-Mails in die Verwaltungen. Meist über einen Klick verbreiten sich Trojaner, Viren und Würmer rasend schnell. Täglich werden derartige Angriffe zu Tausenden abgewehrt, ist aus Hessen zu hören. Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, nicht einfach jedem Link zu folgen, steht oben auf der Agenda. Doch ein Sprecher des Innenministeriums sagt: „Bei 60 000 Mitarbeitern lässt es sich nie ganz verhindern, dass jemand auf einen gefährlichen E-Mail-Anhang klickt.“ Zudem sind Angreifer immer einfallsreicher. In Hessen werden Attacken registriert, mit denen die Internetverbindungen der Behörden überlastet werden sollen. Mit nur einem Ziel: Computer zu kapern und fernzusteuern. Auch das Datennetz in Rheinland-Pfalz wird ständig von außen attackiert. Das Innenministerium in Mainz spricht sogar von einer „neuen Art der Gefahr“. Die Digitalisierung mache zwar vieles effizienter, doch die Verwaltung biete unfreiwillig „neue Angriffsflächen“ für Hacker. Neben einem „Chief Information Security Officer“ – dem Beauftragten für Informationssicherheit – arbeiten in Rheinland-Pfalz auch Computer-Notfall-Teams, die bei einem besonders schweren Angriff sofort einsatzbereit sind.

Details zu ihren Sicherheitsvorkehrungen geben die einzelnen Bundesländer nur ungern preis. Cyberkriminelle sollen es nicht zu einfach haben. jung