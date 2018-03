Heute endet Abstimmung

Anzeige

Berlin.Mit Abschluss des SPD-Mitgliedervotums über die große Koalition blickt die SPD nervös auf die Auszählung: Reicht es für eine große Koalition oder gibt es schon bald eine Neuwahl in Deutschland? Heute endet das Votum, stimmberechtigt waren rund 463 000 Mitglieder. Morgen kommen die Abstimmungsbriefe in die Berliner Parteizentrale, dann wird ausgezählt und am Sonntag das Ergebnis verkündet. „Ich bin zuversichtlich, dass am Ende eine Mehrheit für den Koalitionsvertrag steht“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der „Bild“-Zeitung.

Sollte es zu einer großen Koalition kommen, steht der Wechsel von CSU-Chef Horst Seehofer als Bundesminister nach Berlin fest, wie ein Parteisprecher gestern Abend erklärte – nachdem sich Union und SPD auf den Zuschnitt eines von Seehofer geführten Innen- und Heimatministeriums geeinigt hatten.

Kurz vor der Entscheidung der SPD-Mitglieder steigt im neuen ARD-„Deutschlandtrend die Zustimmung zur großen Koalition: 46 Prozent bewerten eine Koalition aus CDU/CSU und SPD als sehr gut oder gut – vier Punkte mehr als vor zwei Wochen. Die Union kann in der Sonntagsfrage zulegen auf 34 Prozent (plus eins), die SPD gewinnt ebenfalls hinzu auf 18 Prozent (plus zwei). Die AfD liegt weiter bei 15 Prozent, die FDP bei neun Prozent (unverändert), ebenso die Linke (minus zwei), die Grünen landen bei elf Prozent (minus zwei). dpa