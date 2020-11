Hilfe vor allem für die Gastronomie

Berlin.Der Bund weitet seine Finanzhilfen für Firmen und Selbstständige aus, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind. Für Dezemberhilfen sind mindestens 15 Milliarden Euro eingeplant – die Zuschüsse sind vor allem für Betriebe etwa aus der Gastronomie vorgesehen, die wegen der Verlängerung des Teil-Lockdowns bis kurz vor Weihnachten schließen müssen. Zugleich werden bisher bis Jahresende befristete Überbrückungshilfen bis Ende Juni 2021 verlängert, wie das Finanz- und das Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilten.

Höhere Förderhöchstsummen

Die Dezemberhilfen sollen nach dem Modell der Novemberhilfen funktionieren – in Form von Zuschüssen von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat . Damit sich Firmen generell auf längerfristige Hilfen einstellen können, werden die Überbrückungshilfen bis Sommer 2021 verlängert. Es gibt außerdem mehr Geld. Statt bislang maximal 50 000 Euro pro Monat beträgt die neue Förderhöchstsumme bei der „Überbrückungshilfe III“ demnach bis zu 200 000 Euro pro Monat. Geplant ist außerdem eine „Neustarthilfe“ für Soloselbstständige wie Künstler. Dabei soll es eine Betriebskostenpauschale von bis zu 5000 Euro geben.

Der Handelsverband Deutschland sprach von gute Nachrichten für viele Firmen, deren Existenz durch die Corona-Krise und den Teil-Lockdown gefährdet sei. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sagte, damit sei eine Forderung des Verbandes erfüllt worden, dass Geschäfte, die indirekt von Schließungen in der aktuellen Situation betroffen seien, erleichtert Überbrückungshilfen beantragen könnten.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte zu den Finanzhilfen: „Wir stehen fest an der Seite derer, die die wirtschaftliche Last tragen, wir halten entschlossen gegen die Krise.“ Das koste viel Geld, aber eine Pleitewelle sei teurer. Wirtschaftsminister Peter Altmaier sagte, man lasse die Betroffenen nicht im Stich. „Wir können nicht jeden Verlust ausgleichen“, so der CDU-Politiker. „Aber wir haben ein Instrument zur Verfügung gestellt, was auch in der Geschichte der Bundesrepublik seinesgleichen sucht.“ dpa

