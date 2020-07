Hilfspaket beschlossen

Wiesbaden.Zur Bewältigung der Corona-Krise und ihrer Folgen hat der Hessische Landtag das bislang größte Hilfspaket in der Landesgeschichte beschlossen. Auf einer Sondersitzung am Samstag in Wiesbaden verabschiedeten die Abgeordneten ein Sondervermögen, das der Landesregierung bis zum Jahr 2023 Kreditermächtigungen über zwölf Milliarden Euro einräumt. Mit dem von der schwarz-grünen Mehrheit beschlossenen Gesetz zog der Landtag zugleich einen Schlussstrich unter den wochenlangen, erbittert geführten Streit zwischen Koalition und Opposition in dieser Frage.

Mehrere Verhandlungsrunden der Regierungsparteien CDU und FDP mit der SPD- und FDP-Opposition hatten keine Verständigung über die Corona-Hilfe gebracht. Schwarz-Grün erklärte die Gespräche schließlich für gescheitert und änderte am Donnerstag das Gesetz, das bislang eine Zwei-Drittel-Mehrheit für Abweichungen von der Schuldenbremse vorschrieb. So konnte der Landtag ohne die Stimmen der Opposition diese Ausnahme beschließen, die das Parlament zu Beginn der Pandemie schon einmal einstimmig gebilligt hatte. Diesem neuerlichen Abweichen von der Schuldenbremse stimmte neben CDU und Grünen am Samstag auch die Linkspartei zu. Das Sondervermögen selbst wurde dagegen in namentlicher Abstimmung ausschließlich mit den Stimmen von CDU und Grünen verabschiedet.

Opposition kritisiert Vorhaben

In der Debatte machten sich Regierung und Opposition erneut gegenseitig Vorwürfe. Der SPD-Abgeordnete Marius Weiß nannte das Sondervermögen intransparent, zudem verschiebe es Macht vom Parlament zur Regierung. Marion Schardt-Sauer von der FDP kritisierte, damit würden die Schulden des Landes mal eben um rund ein Drittel auf 55 Milliarden Euro erhöht. Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) betonte, die Krise verlange ein kraftvolles Handeln zur Rettung von Arbeitsplätzen und dem Wiederankurbeln der Konjunktur. kn

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.07.2020