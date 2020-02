Hilft das Gesetz gegen Armut im Alter?

Pro von Werner Kohlhoff

Es stimmt, die Grundrente löst nicht alle Sozialprobleme. Und es stimmt auch: Es gibt neue Ungerechtigkeiten. Weil sie erst ab 33 Beschäftigungsjahren greift, stellt sich die Frage: Was ist bei weniger Jahren? Aber: Jede Sozialleistung hinterlässt Menschen, die von ihr nicht oder gerade nicht mehr begünstigt sind. Keine kann alle Probleme lösen. Wenn der Mindestlohn zwölf Euro betrüge, wenn auch Selbstständige in die Rentenkasse einzahlten, dann bräuchte man keine Grundrente. Solche Vorschläge aber hat man von den Kritikern nicht gehört.

Die Reform gibt vielen Menschen mehr Würde. Sie haben ihr Leben lang hart gearbeitet, aber wenig verdient. Sie haben mit ihrer Arbeit und ihren Steuern zum Gemeinwesen beigetragen. Weil das Respekt verdient, erspart man ihnen im Alter den Gang zum Sozialamt. Das Gesetz behandelt den Zuschlag als Rentenanspruch. Zu Recht. Rente ist kein Almosen, sondern durch Arbeit erworbenes Anrecht. Egal, wie groß das Haus ist, egal, was nebenher verdient wird. Letzteres wird bei der Grundrente anders als bei der Rente Besserverdienender sogar geprüft und angerechnet. Das ist wirklich ungerecht.

Im Kern heilt das Gesetz einen Teil der sozialen Wunden, die der Niedriglohnsektor in Deutschland geschlagen hat. All die Dumping-löhne, Fristverträge, Scheinselbständigkeiten. Es gibt eine Schicht, die prächtig davon lebt. Und eine andere, die dafür in die Altersarmut geschickt werden sollte. Das ist bald für 1,3 Millionen von ihnen vorbei. Wenigstens für sie.

Contra von Stefan Vetter

Wenigstens hat das Gewürge ein Ende. Nach jahrelangem Streit in der Großen Koalition ist nun eine Lösung gefunden worden, um Geringverdiener im Alter besserzustellen. Das klingt zunächst einmal gut. Doch hält die Grundrente wirklich, was sie verspricht? Wer lange gearbeitet und Rentenbeiträge eingezahlt hat, bekommt eine Rente oberhalb der Grundsicherung. Das war die Kernidee, die leicht zu verwirklichen ist, indem alle Bezieher von Grundsicherung im Alter einen Freibetrag erhalten.

Die SPD wollte mehr, nämlich Betroffenen den Gang zum Sozialamt ersparen. Das wirft neue Probleme auf. Denn die Abkehr vom Bedürftigkeitsprinzip hin zu einer bloßen Einkommensprüfung lässt Vermögen außen vor. Grundrente wird demnach auch beziehen, wer es eigentlich gar nicht nötig hat.

Überhaupt fehlt es bei der Grundrente an der sozialen Zielgenauigkeit. Staatliche Stütze im Alter beziehen vornehmlich Menschen, die erwerbsgemindert oder über viele Jahre hinweg arbeitslos waren. Diese Menschen kommen von vornherein nicht auf wenigstens 33 Beitragsjahre, die Voraussetzung für die Grundrente sind. Die Bekämpfung von Altersarmut läuft damit oft ins Leere. Geringe Verdienste ziehen nach der gesetzlichen Rentenversicherung auch geringe Altersbezüge nach sich. Durch den ausgeweiteten Niedriglohnsektor hat sich dieses Problem verschärft. Wer es wirksam bekämpfen will, muss über eine allgemeine, steuerfinanzierte Mindestrente nachdenken, wie es sie in anderen Ländern schon gibt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020