Hintermännern auf der Spur

Valletta.Maltesische Ermittler haben einem Bericht zufolge die möglichen Hintermänner des Mordanschlags auf die Journalistin Daphne Caruana Galizia identifiziert. Dabei handele es sich um eine Gruppe von „mehr als zwei“ Verdächtigen maltesischer Nationalität, berichtete die „Times of Malta“ unter Berufung auf die Ermittler. Die Ermittlungen seien in einem „sehr fortgeschrittenen Stadium“. Beim Innenministerium war auf Anfrage dazu zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Die Bloggerin war am 16. Oktober 2017 unweit ihres Hauses in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Drei Männer müssen sich wegen der Ausführung des Attentats vor Gericht verantworten. Caruana Galizia hatte über Skandale in dem Mittelmeer-Staat berichtet. dpa

