Hinweis auf Gefährdung der Demokratie

Berlin.Das Kernthema von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist die Wahrung der Demokratie und die Mahnung, sich für sie zu engagieren. Spätestens seit den Anschlägen von Hanau und Halle ist der Rechtsterrorismus als aktuell größte Gefährdung der Demokratie in den Vordergrund gerückt. Mit gleich drei Reden und Veranstaltungen will das Staatsoberhaupt in den nächsten Tagen und Wochen darauf hinweisen.

Die erste Veranstaltung ist schon am Mittwoch. Dann hat der Präsident dutzende Angehörige der zehn Opfer des Hanauer Massakers in seinen Amtssitz geladen. Dazu Bundesinnenminister Horst Seehofer sowie den Opferbeauftragten der Bundesregierung, Edgar Franke. Steinmeier will damit nicht nur Solidarität mit den Angehörigen zeigen, sondern den Familien sehr bewusst ein erstrangiges Forum für ihre Klagen verschaffen, die sie jüngst bereits in einem offenen Brief vorgebracht hatten. Zwar gab es eine Million Euro vom Bund für sie, doch scheint das nicht zu reichen, um die fehlenden Einkommen der Ermordeten auszugleichen.

Zweiter Termin ist die Gedenkveranstaltung am 26. September zum 40. Jahrestag des Oktoberfestattentats in München mit damals zwölf Opfern. „Diese Wunde ist nicht verheilt“, heißt es im Präsidialamt. Steinmeier will in seiner Rede am Eingang der Theresienwiese auch auf das Staatsversagen bei der Aufklärung eingehen. Denn der Bombenleger, der ebenfalls starb, wurde jahrzehntelang als Sonderling verharmlost, ehe die Generalbundesanwaltschaft vor sechs Jahren die Ermittlungen wieder aufnahm und feststellte, dass er rechtsextrem war.

Am 9. Oktober jährt sich der gescheiterte Anschlag auf die Synagoge in Halle. Steinmeier tritt bei der zentralen Gedenkveranstaltung in der Ulrichskirche als Redner auf. Der Präsident besucht zudem die Synagoge und den Döner-Imbiss, in dem eines der beiden Zufallsopfer erschossen wurde. Im Anschluss trifft er auch Angehörige.

