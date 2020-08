Hiroshima gedenkt der Atombomben-Opfer

Hiroshima.Angesichts der Sorgen vor einem neuen atomaren Wettrüsten hat die japanische Stadt Hiroshima der Opfer des Atombombenabwurfs vor 75 Jahren gedacht. Ihr Bürgermeister Kazumi Matsui rief am Donnerstag die Welt auf, sich gegen jegliche Bedrohungen – seien es Atomwaffen oder auch die Corona-Pandemie - zusammenzuschließen. Die Zivilgesellschaft müsse „egozentrischen Nationalismus ablehnen“. UN-Generalsekretär António Guterres warnte in einer Video-Botschaft vor einem erneuten atomaren Wettrüsten. Bei einer wegen der Corona-Pandemie drastisch verkleinerten Gedenkzeremonie legten die Teilnehmer eine Gedenkminute ein. Auf dem Bild betet ein Mann vor dem Kenotaph in Hiroshima, der an die Toten erinnert. Schätzungsweise 140 000 Menschen starben. dpa

