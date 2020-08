Der Kandidat konnte nicht anders, aber wollte es auch nicht. Joe Biden beugte sich nicht dem Druck seiner Partei, nach den Massenprotesten gegen Polizeigewalt und Rassismus eine schwarze Frau als Vizepräsidentschaftskandidatin zu benennen. Mit Kamala Harris wählte er ganz freiwillig die weit und breit am besten qualifizierte Person aus. Mit ihrer Erfahrung als ehemalige Generalstaatsanwältin an der Spitze des mächtigen Justizministeriums von Kalifornien und ihrer intimen Kenntnis als US-Senatorin, die weiß, wie sie an den Hebeln der Macht in Washington zieht, könnte Harris den bei seiner Wahl 78-jährigen Biden im Notfall unmittelbar ersetzen.

Im „Oval Office“ fände sich am ersten Tag mehr Vernunft und Verstand, als in den vergangenen vier Jahren zusammen. Harris ist in dieser Hinsicht eine „sichere“ Wahl, die Bidens wichtigstes Kriterium erfüllt. Dass der loyale Vizepräsident Barack Obamas instinktiv eine Frau ausgewählt hat, deren Lebensgeschichte der seines früheren Chefs verblüffend ähnelt, mag unterbewusst auch eine Rolle gespielt haben. Die Tochter von Einwanderern aus Indien und Jamaika verkörpert wie Obama das andere Amerika, gegen das Donald Trump mit seinem weißen Nationalismus und offenen Rassismus mobilisiert.

Der Amtsinhaber wird versuchen, mit Harris die Angst der weißen Männer um ihre gesellschaftliche Macht zu schüren. Nur helfen dürfte es ihm wenig. Denn jenseits des harten Kerns seiner Anhänger beschäftigt die Amerikaner im Moment vor allem ein Thema: die außer Kontrolle geratene Pandemie, die Menschenleben und Jobs kostet. Solange Trump das Virus nicht in Griff bekommt, gehen seine Angriffe ins Leere.

Ob Bidens historische Wahl für den „Veep“-Posten einen Unterschied macht, bleibt ungewiss. Bestimmt dürfte Harris schwarze Frauen und Wählerinnen, die anderen Minderheiten angehören, mobilisieren. Die messerscharfe Staatsanwältin fügt dem demokratischen Wahlkampfticket darüber hinaus genau die Eigenschaften hinzu, die Biden fehlen. Während „Onkel Joe“ ein Tröster, Versöhner und Gemütsmensch ist, versteht sich die blitzgescheite Harris auf knallharte Attacken. Die Mitte-Politikerin ist Trumps schlimmster Albtraum, weil er sie nicht zu der Karikatur einer Feuer spuckenden Linksradikalen machen kann.

Doch in der Wahlgeschichte der USA haben „Running Mates“ bisher noch nie einen nachweisbaren Effekt gehabt. Angesichts des fortgeschrittenen Alters Joe Bidens ist die Entscheidung für die 55-jährige Harris eher eine Rückversicherung. Für die Demokraten ist es eine Weichenstellung und ein wichtiges Signal an die treueste Klientel der Partei, endlich Anteil an der Macht zu haben. Sollte Biden gewählt werden, könnte seine Präsidentschaft im Idealfall als Brücke zwischen dem ersten schwarzen Mann und der ersten schwarzen Frau im Weißen Haus Geschichte machen.

