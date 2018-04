Hitzige Debatte über Erweiterung

Anzeige

Brüssel.Organisierte Kriminalität, Korruption und jede Menge Grenzkonflikte: Die Balkanstaaten galten bislang alles andere als EU-reif. Die EU-Kommission hält eine Erweiterung dennoch für wünschenswert und lockt Montenegro und Serbien sogar mit dem konkreten Datum. Doch ist eine Erweiterung sinnvoll, wenn es schon heute schwerfällt, eine gemeinsame Linie zu finden? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Warum macht die EU-Kommission Tempo beim Beitrittsprozess?

„Die EU-Erweiterung ist eine Investition in Frieden, Sicherheit, Wohlstand und Stabilität in Europa“, erklärte EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini diese Woche. Zwar sind die sechs Balkanstaaten von den EU-Mitgliedern Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Kroatien umgeben. Doch Russland, China und die Türkei bauen ihren Einfluss in der Region aus. Das bereitet vielen in der EU Sorgen.

Hat die Empfehlung für neue Beitrittsverhandlungen praktische Folgen?

Nicht direkt. Nach Meinung der EU-Kommission sind Albanien und Mazedonien zwar jetzt reif, Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Die Entscheidung muss aber einstimmig von den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten getroffen werden. Ob diese eine gemeinsame Linie finden, ist derzeit äußerst fraglich.