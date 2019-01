Höhere Rente angestrebt

BerliN.Die Spitzen von CDU und SPD haben knapp 30 Jahre nach dem Mauerfall einen stärkeren Einsatz für bessere Lebensverhältnisse in Ostdeutschland angekündigt. Beide Parteien beschlossen dazu gestern jeweils eigene Konzepte in Präsidium und Vorstand. CDU wie SPD können sich mehr Bundesbehörden im Osten vorstellen, neue Forschungseinrichtungen, bessere Nahverkehrs- und Bahnangebote gerade für strukturschwache Gegenden sowie mehr Ärzte und Pflegeangebote. Die SPD pocht auf Verbesserungen bei Renten und Bezahlung, die CDU denkt an eine höhere Grundrente für Geringverdiener.

Die SPD strebt eine Rentenangleichung zwischen Ost und West vor 2025 an. Die weitgehend flächendeckende Strukturschwäche in den ostdeutschen Ländern müsse bei der Ausstattung mit Fördermitteln berücksichtigt werden, zitierte der thüringische CDU-Landeschef Mike Mohring aus einem Beschluss der CDU-Spitze zur West-Ost-Angleichung. CDU wie SPD beschlossen ihre Papiere jeweils einstimmig. Einiges könnte auch im Rahmen der großen Koalition umgesetzt werden, hieß es. So soll aus Sicht der SPD der Osten zur „Innovationsschmiede“ werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019