Höhere Verteidigungsausgaben, gute wirtschaftliche Lage und Löw als Bundestrainer

Gipfel Trump und Putin: Veränderung der Beziehungen?

Anfang nächster Woche wollen sich die beiden Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin in Helsinki treffen. 70% der Deutschen erwarten durch dieses Gipfeltreffen keine großen Veränderungen in den amerikanisch-russischen Beziehungen, 20% rechnen mit einer Verbesserung und 5% mit einer Verschlechterung des Verhältnisses zwischen den USA und Russland (weiß nicht: 5%). Mehrheiten in allen Parteianhängerschaften glauben, dass dieses Treffen keinen großen Einfluss auf deren Beziehungen haben wird.

Wirtschaftliche Lage, Wirtschafts- und Arbeitsmarktkompetenz

Aktuell sind 65% der Befragten der Meinung, dass wir uns derzeit in einer guten wirtschaftlichen Lage befinden (Mai: 65%; Juni-I: 62%), 30% halten die ökonomische Situation für teils gut, teils schlecht (Mai: 30%; Juni-I: 33%), 4% bewerten sie als schlecht (Mai: 4%; Juni-I: 4%).

Immer weniger Befragte (21%) sind allerdings der Ansicht, dass es bei uns konjunkturell zurzeit aufwärtsgeht (Mai: 32%; Juni-I: 28%), 54% erwarten, dass sich in wirtschaftlicher Hinsicht in nächster Zeit nicht viel ändern wird (Mai: 49%; Juni-I: 48%), 21% befürchten einen negativen wirtschaftlichen Trend (Mai: 16%; Juni-I: 20%).

Die Lösung unserer Wirtschaftsprobleme trauen weiterhin die meisten Befragten (37%) am ehesten der CDU/CSU zu (Mai: 40%; Juni-I: 40%), 13% halten die SPD hier für kompetenter (Mai: 13%; Juni-I: 12%). 6% nennen an dieser Stelle die FDP (Mai: 6%; Juni-I: 5%). 23% glauben, keine der Parteien könnte auf diesem Gebiet viel erreichen (Mai: 21%; Juni-I: 20%), weitere 16% machen keine Angabe (Mai: 16%; Juni-I: 16%).

Wenn es um die Schaffung neuer Arbeitsplätze geht, wird die CDU/CSU mit 31% (Mai: 31%; Juni-I: 30%) ebenfalls häufiger für geeignet gehalten als die SPD mit 20% (Mai: 24%; Juni-I: 22%). 5% setzen im Bereich Arbeitsmarkt auf die Kompetenz der FDP (Mai: 6%; Juni-I: 5%). 13% sind dezidiert der Meinung, keine der Parteien könne die Arbeitslosigkeit bekämpfen (Mai: 13%; Juni-I: 14%), 21% antworten mit „weiß nicht“ (Mai: 20%; Juni-I: 20%).

Ihre eigene wirtschaftliche Lage bezeichnen 64% als gut (Mai: 63%; Juni-I: 63%), 30% als teils gut, teils schlecht (Mai: 29%; Juni-I: 30%), und 6% geben an, in schwierigen finanziellen Verhältnissen zu leben (Mai: 7%; Juni-I: 7%).

16% erwarten, dass es ihnen in einem Jahr ökonomisch besser gehen wird (Mai: 18%; Juni-I: 18%), 71% rechnen mit gleichbleibenden finanziellen Verhältnissen (Mai: 70%; Juni-I: 67%), 11% befürchten, dass sie in dieser Hinsicht zukünftig schlechter dastehen werden (Mai: 11%; Juni-I: 12%).

Löw weiter Bundestrainer?

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (55%) findet es gut, dass Joachim Löw als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft weitermacht, 31% sehen das nicht so, 14% haben dazu keine Meinung. Tendenziell heißen es Männer und Frauen sowie alle Altersgruppen mehrheitlich gut, dass Löw Bundestrainer bleibt. Im Juli 2010, als Deutschland bei der WM in Südafrika erst im Halbfinale gescheitert war, sagten 87%, sie fänden es gut und 4% nicht gut, wenn Löw weiter Trainer der Nationalmannschaft bliebe (weiß nicht: 9%).