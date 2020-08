Hoffen auf den Frieden

Kiew.Nach dem vierwöchigen Waffenstillstand in der Ostukraine bahnt sich eine Wiederbelebung der Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine Friedenslösung in der umkämpften Region an. Bundesaußenminister Heiko Maas äußerte am Montag bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew die Hoffnung, dass sich die Außenminister beider Länder schon im September unter deutsch-französischer Vermittlung treffen könnten. Dazu müsse die Umsetzung aller Beschlüsse des letzten Ukraine-Gipfels im Dezember begonnen haben.

Kämpfe seit 2014

In der Ostukraine bekämpfen sich seit 2014 ukrainische Regierungstruppen und prorussische Separatisten. Deutschland und Frankreich versuchen seit Beginn des Konflikts, zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln – mit mäßigem Erfolg. Mehr als 20 Waffenstillstände scheiterten seitdem schon nach sehr kurzer Zeit. Die aktuelle Waffenruhe vom 27. Juli hält dagegen nun schon vier Wochen und damit so lange wie keine zuvor. Allerdings werden immer noch hin und wieder leichte Verstöße gemeldet.

Maas sprach nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Dmitri Kuleba am ukrainischen Unabhängigkeitstag von „substanziellen Fortschritten“. Das gelte neben der Waffenruhe auch für den Gefangenenaustausch, für das Räumen von Minen und die Errichtung von Übergangspunkten zwischen den Gebieten der Konfliktparteien. dpa

