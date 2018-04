Hoffen auf den nuklearen Abbau

Anzeige

Seoul/Mar-a-Lago.Vor seinem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich Südkoreas Präsident Moon Jae In optimistisch über ein Abkommen zum kompletten Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms gezeigt. „Nordkorea hat seinen Willen zur vollständigen Denuklearisierung geäußert“, sagte Moon gestern laut seinem Büro bei einem Treffen mit Führungskräften von heimischen Medien.

Auch habe Pjöngjang keine Bedingungen gestellt, die die USA nicht akzeptieren könnten, wie etwa den Abzug amerikanischer Soldaten aus Südkorea. „Was sie wollen, ist ein Ende der feindseligen Politik, gefolgt von einer Sicherheitsgarantie.“

Auch US-Präsident Donald Trump geht davon aus, in den kommenden Wochen Kim Jong Un zu treffen – knüpft aber Bedingungen an die Begegnung. Es werde alles dafür getan, um das Treffen zu einem „weltweiten Erfolg“ zu machen, sagte Trump am Mittwochabend vor Medien in seinem Domizil in Mar-a-lago (Florida). Wenn das Treffen aber nicht fruchtbar zu werden verspreche, werde er es „voller Respekt verlassen“.