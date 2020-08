Hoffen auf die „Zeitenwende“

Quito.„Alli chishi, mashikuna“, „Guten Tag, Mitstreiter“, grüßt Ariruma Kowii auf Kichwa und fährt dann auf Spanisch fort. Der Dichter und Universitätsprofessor leitet einen Workshop mit zwei indianischen Hochlandgemeinden in Ecuador, die wegen der Diskriminierung ihre Muttersprache Kichwa verloren haben. Rund 50 Männer und Frauen – einige in farbenfroher Tracht mit Hüten und bestickten Blusen – haben sich über die Internetplattform Zoom eingeloggt. Sie tauschen sich aus über Traditionen, die Selbstverwaltung ihrer Gemeinden und die Stärkung ihrer kulturellen Identität.

Der indianische Schriftsteller wirbt für das Kichwa, denn Sprache sei wesentlich für die Identität der Indigenen. In Ecuador sieht der 59-Jährige ihre Rechte bis heute missachtet – trotz der Verfassung von 2008, die als fortschrittlich gilt. Das Grundgesetz definiert das südamerikanische Land als Staat mehrerer Nationen, garantiert das indianische Prinzip des guten Lebens und erkennt die Territorien der Ureinwohner an. Zwei der 14 indianischen Sprachen wurden offiziell Landessprachen: Kichwa und Shuar.

Nach Ansicht vieler Ureinwohner bestehen diese Rechte aber nur auf dem Papier. Behördengänge sind nur mit Spanischkenntnissen möglich. „Der politische Wille zur Umsetzung fehlt“, kritisiert Kowii. Er sieht nicht nur die Regierung in der Pflicht, sondern auch die Führung des Dachverbands der indigenen Völker und Nationen (Conaie). Sie habe es zum Beispiel versäumt, sich dafür einzusetzen, dass alle 14 indianischen Nationen im Parlament vertreten sind.

Rechte nur auf dem Papier

Laut dem Zensus von 2010, bei dem sich die Ecuadorianer selbst einer Ethnie zuordnen mussten, machen die Ureinwohner in dem südamerikanischen Land rund sieben Prozent der Bevölkerung von etwa 16 Millionen aus. Der Dachverband Conaie geht jedoch von bis zu 30 Prozent aus.

Mit Nostalgie erinnert sich der Dichter Kowii an die Aufbruchstimmung, die 1990 herrschte. Die Ureinwohner gingen zu Hunderttausenden auf die Straßen, protestierten gegen die Ausbeutung in den Haciendas der Großgrundbesitzer, forderten eigenes Land, Zugang zu Wasser, das Recht auf eine mehrsprachige Bildung und einen plurinationalen Staat, der ihren Ethnien politische Rechte und Autonomie zugesteht. 1995 wurde die Partei Pachakutik (übersetzt „Zeitenwende“) gegründet, die sich etabliert hat und für die Präsidentenwahl im Februar einen Kandidaten aufstellen will.

Die Bewegung galt als stark geschwächt – bis Oktober 2019. Der Dachverband Conaie machte gegen die Streichung der Kraftstoffsubventionen mobil und rief zum Generalstreik. Auch andere Gruppen beteiligten sich an Massendemonstrationen, die teils in Gewalt ausarteten. Präsident Lenín Moreno schickte das Militär auf die Straßen, lenkte später aber ein.

„In der Gesellschaft hatte sich so viel aufgestaut, das sich im Oktober entladen hat“, analysiert Kowii. Von einem neuen Selbstbewusstsein der Indigenen-Bewegung ist die Rede. Die Forderung nach einer Agrarreform wird in der Corona-Krise wieder zentral. Vor allem die Amazonasgemeinden fühlen sich vom Staat im Stich gelassen. Dort gibt es nach Conaie-Angaben weder ausreichend Schutzausrüstung noch genug Medikamente.

Mittlerweile ist das Coronavirus tief in den Regenwald eingedrungen. Der Rat der Amazonasindianer (Confeniae) hat fast 2000 Infizierte und mehr als 30 Tote gezählt. Offizielle Zahlen, wie viele Ureinwohner sich infiziert haben, gibt es nicht. Im ganzen Land ist die Zahl der Corona-Fälle auf mehr als 87 000 gestiegen. Fast 5800 Menschen starben.

Zahlen fehlen

Der indianische Historiker Floresmilo Simbaña beklagt, die alten Strukturen der Ungleichheit und Ausbeutung bestünden 30 Jahre nach dem nationalen Aufstand weiter. Das Bild vom Indigenen auf dem Land, der nur in der Landwirtschaft tätig ist, sei überholt. Einige Gemeinden lebten heute vom Handel, andere betrieben Genossenschaftsbanken. Und viele Ureinwohner hätten einen Beruf erlernt. epd

