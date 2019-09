Hoffnung auf friedliche Lösung sinkt

Caracas.Per Twitter machte Oppositionsführer Juan Guaidó der wohl letzten Hoffnung auf eine friedliche Lösung der Krise in Venezuela ein Ende. „Das Regime ist das größte Hindernis für einen politischen Ausweg“, begründete Guaidó in der Nacht zum Montag seinen Rückzug von den unter anderem von Norwegen unterstützten Gesprächen mit der linksgerichteten Regierung von Nicolas Maduro. Gesprochen und verhandelt wurde auf Barbados – ergebnislos, wie sich nun herausstellt. Damit ist Venezuela wieder da, wo es vor gut neun Monaten schon einmal war.

Caracas schickt Truppen an Grenze

Für Guaidó geht damit eine turbulente Woche zu Ende. Vor wenigen Tagen wurden Bilder von ihm mit mutmaßlichen Mitgliedern einer rechtsextremen Bande aus Kolumbien veröffentlicht. Venezuelas regierungsnahe Medien werfen Guaidó vor, dass Paramilitärs einen Grenzübertritt im Februar zu einem Benefizkonzert im kolumbianischen Cúcuta erst möglich gemacht hätten. „An diesem Tag sind Hunderte Fotos gemacht worden. Es war schwierig, zu wissen, wer mich um ein Foto gebeten hat“, sagte Guaidó.

Das vom linksextremen Präsidenten Nicolas Maduro regierte Venezuela mobilisierte in den letzten Tagen seine Truppen für ein Manöver in der Grenzregion. „Alle Verteidigungssysteme kommen zum Einsatz, um Frieden und Ruhe für das venezolanische Volk zu garantieren“, schrieb Maduro auf Twitter. An dem bis Ende September andauernden Manöver sollen 150 000 Soldaten teilnehmen. Maduros Parteifreund Pedro Carreño schickte eine Drohung hinterher: Innerhalb von elf Sekunden könne ein Kampfjet in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá sein. Das blieb nicht ohne Folgen: Washington aktivierte ein Militärbündnis, dem neben den Vereinigten Staaten zehn Länder der Region angehören. Konkret geht es um den interamerikanischen Vertrag über gegenseitigen Beistand (Tiar). Außenminister Mike Pompeo begründete den Schritt mit „den jüngsten kriegslüsternen Aktionen der venezolanischen Armee“. Zudem lasse Maduro „illegale bewaffnete Gruppen und terroristische Organisationen“ auf seinem Staatsgebiet gewähren.

Die Massenflucht aus dem zugrunde gewirtschafteten Land nimmt indes kein Ende.

Venezuela wird seit Jahren von einem Machtkampf erschüttert. Präsident Maduro hatte nach einer schweren Wahlniederlage das frei gewählte Parlament durch eine verfassungsgebende Versammlung ersetzt, das aus eigenen Anhängern besteht. Den Wahlsieg Maduros aus dem Jahr 2018 erkennt die Opposition nicht an, weil Gegenkandidaten nicht zugelassen waren.

